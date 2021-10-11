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Власть

Суйунбек Омурзаков подал в отставку. Собрался на выборы

Первый заместитель министра внутренних дел Суйунбек Омурзаков подал в отставку в связи с участием в выборах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что председатель кабинета министров уже принял его отставку. На вакантное место назначен полковник милиции Адыл Бийбосунов, который ранее возглавлял Главное управление кадров МВД.

В своем выступлении экс-замглавы МВД отметил, что мог написать рапорт о временном приостановлении своих полномочий в качестве первого замминистра и участвовать в выборах. Но решил «не ставить личные интересы выше государственных, а честно участвовать в выборах и наравне конкурировать с кандидатами».
Ссылка: https://24.kg/vlast/209995/
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