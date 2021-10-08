Полпред президента в Баткене: Против контрабандистов будут применять оружие

Против контрабандистов в случае неподчинения представителям силовых структур будет применяться оружие в рамках закона. Об этом заявил полпред президента в Баткенской области Абдыкерим Алимбаев на встрече с местными жителями, на которой были и водители, задержанные с грузом из Таджикистана.

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По его словам, часто контрабандисты убегают от представителей силовых структур и окольными путями добираются до пункта назначения.

«Здесь стоят представители силовых, правоохранительных органов. Когда они требуют у контрабандистов остановиться, те не подчиняются и убегают. Если закон позволяет, в таких случаях применяйте оружие. А то народ не понимает и продолжает заниматься контрабандой», — поручил Абдыкерим Алимбаев.

Отметим, жители Баткенского района накануне собрались в селе Орто-Боз, они потребовали наказать перевозчиков и хозяина контрабанды, которую в ночь на 6 октября задержали дружинники в Баткенском районе. По данным местных властей, арестованы 22 тонны винограда из Таджикистана, загруженные в пять микроавтобусов и две грузовые машины.

В собрании также участвовал глава управления по Баткенской области Пограничной службы ГКНБ Кыялбек Толонбаев. Он сообщил, что контрабанда арестована, водители задержаны и идет проверка хозяина груза.

«Все ответят перед законом. Пока не объявится хозяин груза, никого не отпустим. Этим контрабандистам не жалко ни родных, погибших во время конфликта, ни пограничников, которые круглые сутки стоят на границе. У них ни стыда ни совести», — укорил контрабандистов Кыялбек Толонбаев.

Напомним, Кыргызстан в мае 2021 года в одностороннем порядке закрыл границу с Таджикистаном. Для борьбы с контрабандой власти страны создали мобильные группы из представителей силовых структур.