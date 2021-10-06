Контрабандный груз из Таджикистана. Дружинники рассказали подробности

В Баткене задержали контрабандный виноград из Таджикистана, который везли на семи автомобилях. Подробности 24.kg сообщили местные дружинники.

По их словам, груз арестовали в селе Самаркандек.

«Контрабанду везли в Кыргызстан со стороны села Арка Лейлекского района. Через дорогу Маргун — Даргум — Самаркандек доехали до Баткенского района. Досадно, что, несмотря на прошедшие события, жители Лейлека продолжают работать с Таджикистаном. Сейчас контранбанды ГСМ почти нет, поэтому они перешли на сельскохозяйственные и продовольственные товары. По некоторым данным, груз принадлежит некоторым депутатам местного кенеша», — сказали дружинники.

Напомним, Кыргызстан в мае 2021 года в одностороннем порядке закрыл границу с Таджикистаном. Для борьбы с контрабандой власти страны создали мобильные группы из представителей силовых структур.