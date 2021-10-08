Октябрьские беспорядки в Бишкеке. В суде начались предварительные слушания

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

В зал заседаний под конвоем доставили экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова, бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова и лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова. На суд явился экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев (он находится под домашним арестом. — Прим. 24.kg).

Экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева в суд не доставили.

Курсан Асанов заявил, что не согласен с предъявленным обвинением.

«Все уголовные дела сфальсифицированы. Я рад тому, что внес вклад в стабильность страны. Благодарен ветеранам, а также молодым людям, которые мне в этом помогли», — сказал Курсан Асанов.

Жениш Молдокматов заявил, что по событиям в октябре 2020 года на скамье подсудимых должны сидеть те, кто сегодня находится у власти.

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.