Дело Курсана Асанова. Следствие назначит другие экспертизы аудиозаписи

Заключения экспертиз, проведенных представителями защиты экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова, не могут быть признаны в качестве вещественного доказательства в уголовном деле. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что экспертизы проведены без дополнительных сравнительных материалов.

«В рамках досудебного производства следственными органами решается вопрос о назначении лингвистической и фоноскопической экспертиз. Их проведение поручат соответствующим государственным экспертным службам с сравнительными материалами», — сказали в МВД.

Ранее защита Курсана Асанова провела две независимые экспертизы в Москве и Алматы. В заключении экспертов говорится о наличии признаков монтажа аудиозаписи, по которой возбудили уголовное дело.