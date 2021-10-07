Дело Курсана Асанова. Следствие назначит другие экспертизы аудиозаписи

Заключения экспертиз, проведенных представителями защиты экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова, не могут быть признаны в качестве вещественного доказательства в уголовном деле. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Уточняется, что экспертизы проведены без дополнительных сравнительных материалов.
«В рамках досудебного производства следственными органами решается вопрос о назначении лингвистической и фоноскопической экспертиз. Их проведение поручат соответствующим государственным экспертным службам с сравнительными материалами», — сказали в МВД.
Ранее защита Курсана Асанова провела две независимые экспертизы в Москве и Алматы. В заключении экспертов говорится о наличии признаков монтажа аудиозаписи, по которой возбудили уголовное дело.
Напомним, по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора Курсана Асанова и Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти. Бывшего замминистра водворили в СИЗО-50, а Алмаза Сарыбаева — в СИЗО-1 Бишкека.