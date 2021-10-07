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Власть
Сюжеты: Дело о захвате власти, Скандалы с чиновниками

Дело Курсана Асанова. Следствие назначит другие экспертизы аудиозаписи

Заключения экспертиз, проведенных представителями защиты экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова, не могут быть признаны в качестве вещественного доказательства в уголовном деле. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что экспертизы проведены без дополнительных сравнительных материалов.

«В рамках досудебного производства следственными органами решается вопрос о назначении лингвистической и фоноскопической экспертиз. Их проведение поручат соответствующим государственным экспертным службам с сравнительными материалами», — сказали в МВД.

Ранее защита Курсана Асанова провела две независимые экспертизы в Москве и Алматы. В заключении экспертов говорится о наличии признаков монтажа аудиозаписи, по которой возбудили уголовное дело.

Напомним, по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора Курсана Асанова и Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти. Бывшего замминистра водворили в СИЗО-50, а Алмаза Сарыбаева — в СИЗО-1 Бишкека.
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/209624/
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