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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Очередная партия отказалась от участия в гонке

Еще одна партия отказалась от участия в гонке. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По данным Центризбиркома, речь идет о политорганизации «Ак-Ниет». Отметим, ранее сообщалась, что эта политорганизация и еще пять — «Тилектештик» («Солидарность»), «Асаба», «Нур», «Реформа» и «Ак Санат» не создали избирательный фонд в установленный законом срок.

Ранее уведомление отозвала партия «Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов». Не хочет бороться за мандаты политорганизация «Аалам» экс-депутата Арсланбека Малиева. Сам он баллотируется по одномандатному Джети-Огузскому округу № 34.

Всего подали уведомления 75 политических организаций. ЦИК отказала в регистрации уполномоченным представителям от двух партий — «Эркин Кыргызстан» и «Эне журогу — Мекен».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209387/
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