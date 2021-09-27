Началось. В ЦИК поступил первый отказ от участия в гонке партии

Политическая партия «Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов» уведомила Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов об отказе от участия на выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Регистрация уполномоченных представителей политической партии «Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов» отменена, их регистрационные свидетельства признаны недействительными.

Всего подали уведомления 75 политических организаций. ЦИК отказала в регистрации уполномоченным представителям от двух партий — «Эркин Кыргызстан» и «Эне журогу — Мекен».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.