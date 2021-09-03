Цифра дня. 75 партий намерены принять участие в выборах в Жогорку Кенеш

Завершился прием письменных уведомлений от политических партий, намеревающихся участвовать в выборах в Жогорку Кенеш.
По информации ЦИК, заявки поступили от 75 политорганизаций:
- «Социал-демократы»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Ишеним»;
- «Альянс»;
- Партия зеленых Кыргызстана;
- «Жаратман Эл»;
- Патриотическая партия единения Кыргызстана;
- «Ата Мекен»;
- «Актив»;
- «Бийлик Элге»;
- «Ыйман Нуру»;
- Социально-политическая партия «Надежда народа»;
- «Акыйкат Кыргызстан»;
- «Альянс политических сил Кыргызстана»;
- «Ар-Намыс»;
- Социально-политическая партия «Сила в единстве»;
- Демократическая партия «Азаттык»;
- «Ынтымак»;
- «Аалам»;
- «Солидарность»;
- «Ак Асаба»;
- «Ак Бата»;
- «Социалист»;
- «Жаны Мезгил»;
- «Кучтуу регион»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- Народная-демократическая партия Кыргызстана;
- «Адилет»;
- «Аруузат — Эл Куту»;
- «Ата Журт Кыргызстан»;
- «Мекенчил Эл»;
- «Бирге-Вместе»;
- «Жаны ЭРА»;
- «Биздин Эл»;
- «Келечек-Будущее»;
- «Элдик партия»;
- Народная партия «Моя отчизна»;
- Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов;
- «Эмгек»;
- «Улутман»;
- «Чон Казат»;
- Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»;
- «Асыл-Мурас Жаштар»;
- «Аманат»;
- «Ордо»;
- «Нур»;
- «Народный контроль»;
- «Тынчтык»;
- «Эгемен Кыргызстан»;
- «Легалайз»;
- «Права человека»;
- «Мурас»;
- «Чындык»;
- «Реформа»;
- «Ак-Ниет»;
- «Ак-санат»;
- «Замандаш»;
- «Баба Дыйкан»;
- Партия родины и созидания «Ак-Шам»;
- «АШАР-Алтан»;
- «Содружество народов Кыргызстана»;
- «Эркин Кыргызстан»;
- «Эне журогу — Мекен»;
- «Жашасын Кыргызстан»;
- «Багыт»;
- «Акшумкар»;
- «Туран»;
- «Кыргызстан»;
- «Улуу-Журт»;
- «Национальное возрождение «Асаба»;
- «Айкол Кыргызстан»;
- «Конгресс народов Кыргызстана»;
- Партия народного действия;
- Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
- Крестьянская (фермерская) партия Кыргызстана.
Сегодня последний день подачи уведомлений. Срок истек в 18.00.
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.