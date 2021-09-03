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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Цифра дня. 75 партий намерены принять участие в выборах в Жогорку Кенеш

Завершился прием письменных уведомлений от политических партий, намеревающихся участвовать в выборах в Жогорку Кенеш.

По информации ЦИК, заявки поступили от 75 политорганизаций:

  • «Социал-демократы»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Ишеним»;
  • «Альянс»;
  • Партия зеленых Кыргызстана;
  • «Жаратман Эл»;
  • Патриотическая партия единения Кыргызстана;
  • «Ата Мекен»;
  • «Актив»;
  • «Бийлик Элге»;
  • «Ыйман Нуру»;
  • Социально-политическая партия «Надежда народа»;
  • «Акыйкат Кыргызстан»;
  • «Альянс политических сил Кыргызстана»;
  • «Ар-Намыс»;
  • Социально-политическая партия «Сила в единстве»;
  • Демократическая партия «Азаттык»;
  • «Ынтымак»;
  • «Аалам»;
  • «Солидарность»;
  • «Ак Асаба»;
  • «Ак Бата»;
  • «Социалист»;
  • «Жаны Мезгил»;
  • «Кучтуу регион»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • Народная-демократическая партия Кыргызстана;
  • «Адилет»;
  • «Аруузат — Эл Куту»;
  • «Ата Журт Кыргызстан»;
  • «Мекенчил Эл»;
  • «Бирге-Вместе»;
  • «Жаны ЭРА»;
  • «Биздин Эл»;
  • «Келечек-Будущее»;
  • «Элдик партия»;
  • Народная партия «Моя отчизна»;
  • Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов;
  • «Эмгек»;
  • «Улутман»;
  • «Чон Казат»;
  • Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»;
  • «Асыл-Мурас Жаштар»;
  • «Аманат»;
  • «Ордо»;
  • «Нур»;
  • «Народный контроль»;
  • «Тынчтык»;
  • «Эгемен Кыргызстан»;
  • «Легалайз»;
  • «Права человека»;
  • «Мурас»;
  • «Чындык»;
  • «Реформа»;
  • «Ак-Ниет»;
  • «Ак-санат»;
  • «Замандаш»;
  • «Баба Дыйкан»;
  • Партия родины и созидания «Ак-Шам»;
  • «АШАР-Алтан»;
  • «Содружество народов Кыргызстана»;
  • «Эркин Кыргызстан»;
  • «Эне журогу — Мекен»;
  • «Жашасын Кыргызстан»;
  • «Багыт»;
  • «Акшумкар»;
  • «Туран»;
  • «Кыргызстан»;
  • «Улуу-Журт»;
  • «Национальное возрождение «Асаба»;
  • «Айкол Кыргызстан»;
  • «Конгресс народов Кыргызстана»;
  • Партия народного действия;
  • Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
  • Крестьянская (фермерская) партия Кыргызстана.

Сегодня последний день подачи уведомлений. Срок истек в 18.00.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205977/
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