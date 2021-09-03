Цифра дня. 75 партий намерены принять участие в выборах в Жогорку Кенеш

Завершился прием письменных уведомлений от политических партий, намеревающихся участвовать в выборах в Жогорку Кенеш.

По информации ЦИК, заявки поступили от 75 политорганизаций:

«Социал-демократы»;

«Улуттар биримдиги»;

«Ишеним»;

«Альянс»;

Партия зеленых Кыргызстана;

«Жаратман Эл»;

Патриотическая партия единения Кыргызстана;

«Ата Мекен»;

«Актив»;

«Бийлик Элге»;

«Ыйман Нуру»;

Социально-политическая партия «Надежда народа»;

«Акыйкат Кыргызстан»;

«Альянс политических сил Кыргызстана»;

«Ар-Намыс»;

Социально-политическая партия «Сила в единстве»;

Демократическая партия «Азаттык»;

«Ынтымак»;

«Аалам»;

«Солидарность»;

«Ак Асаба»;

«Ак Бата»;

«Социалист»;

«Жаны Мезгил»;

«Кучтуу регион»;

«Бутун Кыргызстан»;

Народная-демократическая партия Кыргызстана;

«Адилет»;

«Аруузат — Эл Куту»;

«Ата Журт Кыргызстан»;

«Мекенчил Эл»;

«Бирге-Вместе»;

«Жаны ЭРА»;

«Биздин Эл»;

«Келечек-Будущее»;

«Элдик партия»;

Народная партия «Моя отчизна»;

Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов;

«Эмгек»;

«Улутман»;

«Чон Казат»;

Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»;

«Асыл-Мурас Жаштар»;

«Аманат»;

«Ордо»;

«Нур»;

«Народный контроль»;

«Тынчтык»;

«Эгемен Кыргызстан»;

«Легалайз»;

«Права человека»;

«Мурас»;

«Чындык»;

«Реформа»;

«Ак-Ниет»;

«Ак-санат»;

«Замандаш»;

«Баба Дыйкан»;

Партия родины и созидания «Ак-Шам»;

«АШАР-Алтан»;

«Содружество народов Кыргызстана»;

«Эркин Кыргызстан»;

«Эне журогу — Мекен»;

«Жашасын Кыргызстан»;

«Багыт»;

«Акшумкар»;

«Туран»;

«Кыргызстан»;

«Улуу-Журт»;

«Национальное возрождение «Асаба»;

«Айкол Кыргызстан»;

«Конгресс народов Кыргызстана»;

Партия народного действия;

Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;

Крестьянская (фермерская) партия Кыргызстана.

Сегодня последний день подачи уведомлений. Срок истек в 18.00.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.