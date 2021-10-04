Выборы-2021. Еще одна партия отказалась от участия в гонке

Еще одна партия отказалась от участия в гонке. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По данным Центризбиркома, речь идет о политорганизации «Аалам» экс-депутата Арсланбека Малиева. Сам он баллотируется по одномандатному Джети-Огузскому округу № 34.

Ранее уведомление отозвала партия «Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов».

Всего подали уведомления 75 политических организаций. ЦИК отказала в регистрации уполномоченным представителям от двух партий — «Эркин Кыргызстан» и «Эне журогу — Мекен».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.