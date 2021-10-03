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Власть

Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц

Садыр Жапаров высказался о решении энергетиков отключать освещение на улицах. Президент опубликовал пост на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Кыргызстан импортирует электроэнергию из соседних стран уже давно. «Сейчас мы получаем электроэнергию из Туркменистана. На днях Таджикистан тоже предоставил возможность и начал поставки. Казахстан и Узбекистан так же поставляют электричество в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Мы не сегодня начали импорт электричества из соседних государств. Оказывается, мы импортируем его с 2010 года», — написал Садыр Жапаров.

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При этом он уточнил, что раньше электроэнергию мы покупали за 5 сомов 1 киловатт, а сейчас стоимость киловатта составляет около 2 сомов.

«С 2014-го киловатт покупали за 5 сомов, а населению продавали за 0,77 тыйына. Разница покрывалась за счет казны. Расходы составляли несколько миллиардов сомов. Я пресек эти злоупотребления и халатность. Сейчас мы покупаем по цене около 2 сомов», — прокомментировал глава государства.

Садыр Жапаров пояснил, что это он поручил министру энергетики попросить людей экономить электричество и выключать свет днем, чтобы сохранить объем воды в Токтогульском водохранилище.

«Эту воду мы не используем для полива, ее используют Узбекистан и Казахстан. Мы используем только для выработки электромощности. Если использовать в своих интересах только ради выработки электромощности, то на зиму воды нам хватит с лихвой. Но тогда весной нам придется закрыть Токтогулку до зимы, чтобы наполнить ее. Если мы сделаем так, то соседние страны летом останутся без воды, у них произойдет засуха, что будет иметь серьезные последствия для всех нас. Вот почему нам нужно также заботиться о наших соседях. Они нам помогают с электроэнергией», — объяснил он.

Президент считает, что так как цена на электричество низкая, то некоторые используют его нерационально.

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«Если бы у нас стоимость составляла 5 сомов вместо 0,77 тыйына за киловатт, как в соседних государствах, то и отношение было бы иное. Мы же видели это во время рейда Министерства энергетики и промышленности. Днем свет горит в автомастерских, кафе, ресторанах, на рынках. Это значит, что у нас дешевая электроэнергия. «Да разве это проблема? Заплачу», — заявляют иные состоятельные люди. Менее состоятельные граждане выключают лампочки и экономят деньги», — отметил он.

Автор поста напомнил, что поэтому этой весной они хотели поднять вопрос о тарифах и разделить население на две категории: оставить стоимость 0,77 тыйына для уязвимых слоев населения и убрать ограничения, а также увеличить тариф для состоятельных.

«Но нашлись противники инициативы, которые заявили, что нельзя делить людей на богатых и бедных... Кстати, за последние 10 лет мы не построили ни одной гидроэлектростанции, а численность населения растет. Естественно, спрос на электроэнергию вырос втрое. Сейчас мы начали строить гидроэлектростанции собственными силами. Даст бог, мы сможем преодолеть дефицит энергии к 2024-2025 годам и начнем экспорт», — резюмировал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209117/
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