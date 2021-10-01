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Власть

Черный квадрат Бишкека. Для чиновников освещение есть, остальные обойдутся

В Бишкеке начали отключать уличное освещение и рекламные баннеры. Такое распоряжение дал заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжомамбетов.

Запрет на освещение будет действовать весь осенне-зимний период. Он касается также кафе, ресторанов, бань, саун, парков, магазинов и других небытовых потребителей.

Отметим, что здание Дома правительства, где находится рабочий кабинет президента и работает правительство, введенные ограничения не коснулись. Здесь по-прежнему горит ночная подсветка административного здания и освещение вокруг. В сквере имени актрисы Таттыбубу Турсунбаевой, расположенном рядом, освещение тоже не отключают — видимо, чтобы припозднившимся чиновникам было комфортно и безопасно.

Депутатам в отличие от рядовых кыргызстанцев, по мнению Нацэнергохолдинга, тоже должно быть безопасно — у здания Жогорку Кенеша ночное освещение также не отключают.

Распоряжением Замирбека Ходжомамбетова первым делом начали отключать освещение на улицах, в парках и скверах. Тысячи школьников, граждан, возвращающихся с учебы и работы домой, теперь вынуждены идти в кромешной темноте.

Контраст отсутствия света можно заметить на Дубовом парке и расположенном рядом с ним рестораном «Фрунзе».

Ссылка: https://24.kg/vlast/208937/
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