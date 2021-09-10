10:38
USD 84.80
EUR 100.47
RUB 1.17
Экономика

Эксперт: Новая среднесрочная тарифная политика убьет промышленность Кыргызстана

«У промышленных предприятий просто нет таких доходов, чтобы платить за электроэнергию по новым тарифам», — заявил 24.kg доктор экономических наук Асылбек Аюпов, комментируя новую среднесрочную тарифную политику.

По его словам, повысить тарифы — это только план, а есть еще и факт. Многие предприятия просто не смогут оплачивать более крупные счета за свет, потому что у них нет таких доходов.

Экономика страны сейчас не в лучшей ситуации. Статистика показывает рост ВВП, но происходит это в основном за счет горнорудного сектора.

«В «живом» секторе, который производит какую-то конкретную продукцию, нет никакого роста. Если им повысят тарифы, то они не смогут платить, будут отключать электроэнергию. Что делать в этом случае? Предприниматели просто отключат станки и оборудование. Фактически производство остановится. Если экономика в четверть силы всего работает, многие предприятия простаивают, то откуда им взять средства. В связи с пандемией завоз комплектующих практически на нуле, поставок нет. И это тоже большая проблема», — уверен Асылбек Аюпов.

Читайте по теме
Новые тарифы на свет. Документ поступил в кабмин: почему промышленники против

Он также обратил внимание, что большую часть электроэнергии сейчас потребляет население и коммунальный сектор. Поэтому, если и повышать тарифы, то для всех категорий одновременно. Все должны быть в равных условиях.

«Я думаю, что у нас в кабинете министров тоже люди думающие работают, они будут рассматривать последствия повышения тарифов для промышленности. Если проанализировать, что минусы «задавят» плюсы, будет дисбаланс», — заключил он.

Напомним, новая среднесрочная тарифная политика уже проходит процедуру согласования в кабинете министров. Документ изучили министерства и ведомства и дали свои предложения. Сейчас он на стадии согласования в аппарате кабмина.

Отметим, что проектом ССТП предлагается оставить без изменений тарифы для населения, но значительно повысить их для промышленного сектора. Предусматривается повышение базовых тарифов для небытовых потребителей с 2,24 до 2,52 сома за киловатт-час, то есть на 12,5 процента, а также применять повышающие коэффициенты 1,3 и 2 для отдельных категорий потребителей.

Применение повышающих коэффициентов к тарифам противоречит законодательству КР.

Эксперты уверены, что подобное повышение тарифа не решит стратегические цели, то есть не снизит потребление электроэнергии и расход воды в период ОЗП, а также не обеспечит поступления существенного дополнительного дохода.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/206618/
просмотров: 2476
Версия для печати
Материалы по теме
Новые тарифы на свет. Документ поступил в кабмин: почему промышленники против
В Минэнерго объяснили, почему решили повысить тарифы для литейных цехов
Тарифы на свет. Сколько кыргызстанцы, майнинг и заводы будут платить с сентября
Тарифы на электричество. Почему нужно научиться экономить и жить по средствам
Хорошие новости. Для населения тарифы на свет поднимать не будут
Народ голодный. Депутат призвал кабмин отложить повышение тарифа на свет
Новые тарифы. Сколько в Кыргызстане предлагают платить за свет и тепло
Передумали. В Минэнерго новая идея по повышению тарифов на свет
Наталья Никитенко: Во время кризиса повышение тарифов граничит с преступлением
С 3 тыйынов до 1,5 сома. Как в Кыргызстане меняли тарифы на свет
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Документ поступил в&nbsp;кабмин: почему промышленники против Новые тарифы на свет. Документ поступил в кабмин: почему промышленники против
Новый Налоговый кодекс. Заставить платить таксистов и&nbsp;раскрыть банковскую тайну Новый Налоговый кодекс. Заставить платить таксистов и раскрыть банковскую тайну
Потенциал большой, развития нет. Инвестор о&nbsp;ситуации в&nbsp;экономике Кыргызстана Потенциал большой, развития нет. Инвестор о ситуации в экономике Кыргызстана
Кыргызстан предпринимает ответные шаги на&nbsp;действия &laquo;Центерры&raquo; и&nbsp;подает в&nbsp;суд Кыргызстан предпринимает ответные шаги на действия «Центерры» и подает в суд
Бизнес
MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и&nbsp;мэрии столицы в&nbsp;сфере безопасности MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и мэрии столицы в сфере безопасности
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
&laquo;Оптима Банк&raquo; и&nbsp;МФЦ &laquo;Астана&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве
12 сентября, воскресенье
10:22
ЦИК сделала заявление по поводу задержания Акылбека Эшимова ЦИК сделала заявление по поводу задержания Акылбека Эши...
10:03
COVID-19. Скончался телеведущий Алексей Филатов
09:40
Коронавирусом болеют 1 тысяча 711 человек, 278 — в тяжелом состоянии
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 12 сентября 2004 года
09:26
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
11 сентября, суббота
21:27
Вышел первый официальный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»