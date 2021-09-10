Эксперт: Новая среднесрочная тарифная политика убьет промышленность Кыргызстана

«У промышленных предприятий просто нет таких доходов, чтобы платить за электроэнергию по новым тарифам», — заявил 24.kg доктор экономических наук Асылбек Аюпов, комментируя новую среднесрочную тарифную политику.

По его словам, повысить тарифы — это только план, а есть еще и факт. Многие предприятия просто не смогут оплачивать более крупные счета за свет, потому что у них нет таких доходов.

Экономика страны сейчас не в лучшей ситуации. Статистика показывает рост ВВП, но происходит это в основном за счет горнорудного сектора.

«В «живом» секторе, который производит какую-то конкретную продукцию, нет никакого роста. Если им повысят тарифы, то они не смогут платить, будут отключать электроэнергию. Что делать в этом случае? Предприниматели просто отключат станки и оборудование. Фактически производство остановится. Если экономика в четверть силы всего работает, многие предприятия простаивают, то откуда им взять средства. В связи с пандемией завоз комплектующих практически на нуле, поставок нет. И это тоже большая проблема», — уверен Асылбек Аюпов.

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Он также обратил внимание, что большую часть электроэнергии сейчас потребляет население и коммунальный сектор. Поэтому, если и повышать тарифы, то для всех категорий одновременно. Все должны быть в равных условиях.

«Я думаю, что у нас в кабинете министров тоже люди думающие работают, они будут рассматривать последствия повышения тарифов для промышленности. Если проанализировать, что минусы «задавят» плюсы, будет дисбаланс», — заключил он.

Напомним, новая среднесрочная тарифная политика уже проходит процедуру согласования в кабинете министров. Документ изучили министерства и ведомства и дали свои предложения. Сейчас он на стадии согласования в аппарате кабмина.

Отметим, что проектом ССТП предлагается оставить без изменений тарифы для населения, но значительно повысить их для промышленного сектора. Предусматривается повышение базовых тарифов для небытовых потребителей с 2,24 до 2,52 сома за киловатт-час, то есть на 12,5 процента, а также применять повышающие коэффициенты 1,3 и 2 для отдельных категорий потребителей.

Применение повышающих коэффициентов к тарифам противоречит законодательству КР.

Эксперты уверены, что подобное повышение тарифа не решит стратегические цели, то есть не снизит потребление электроэнергии и расход воды в период ОЗП, а также не обеспечит поступления существенного дополнительного дохода.