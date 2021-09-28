Продажа возращенных государству радиочастот принесла более 1 миллиарда сомов

Реализация возвращенных в пользу государства радиочастот принесла в доход страны более 1 миллиарда сомов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, накануне завершились онлайн-аукционы по трем лотам для реализации коммерчески привлекательного радиочастотного ресурса в объеме 100 МГц в полосе частот 2300-2400 МГц на право использования в Бишкеке.

Победителями признали:

по первому лоту — ЗАО «Альфа Телеком» (MegaCom) с предложенной суммой 296 миллионов 121 тысяча 600 сомов за 40 МГц (2300-2340 МГц);

по второму лоту — ООО «НУР Телеком» (О!) с предложенной суммой 353 миллиона 235 тысяч 200 сомов за 20 МГц (2340-2360 МГц);

по третьем лоту — ОсОО Sky Mobile (Beeline) с предложенной суммой 360 миллионов 64 тысячи сомов за 40 МГц (2360-2400 МГц).

Лицензию на указанный радиочастотный ресурс в 1998 году выдали одной компании (ОсОО «Ала-ТВ») для эксплуатации сети эфирно-кабельного телевидения в столице.

Межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследовала уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела признали виновными и приговорили к штрафу экс-главу ведомства Наталью Черногубову, замглавы Госагентства информационных технологий и связи Максата Джылышбаева, экс-завотделом обороны правительства Азамата Араева. Они должны выплатить по 260 тысяч сомов. Учредителя ОсОО «Ала-ТВ» Артура Алдарова признали виновным по статье «Коррупция» и приговорили к штрафу в 280 тысяч сомов.

По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТиС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства.