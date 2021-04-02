Продажа радиочастот. Экс-завотделом аппарата правительства приговорен к штрафу

Экс-завотделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства Азамата Араева признали виновным в коррупции. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Уточняется, что Азамат Араев ранее подписал соглашение о сотрудничестве. Его приговорили к штрафу в размере 300 тысяч сомов.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела признаны виновными и приговорены к штрафу экс-глава ведомства Наталья Черногубова и замглавы Госагентства информационных технологий и связи Максат Джылышбаев. Они должны выплатить по 260 тысяч сомов.

По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТиС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства.