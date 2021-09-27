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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

За два месяца Кумтор принес прибыль на $90 миллионов — Камчыбек Ташиев

По итогам работы за июнь-июль 2021 года от золоторудного месторождения Кумтор получена прибыль в размере $90 миллионов. Об этом на открытии нового здания для отделения ГКНБ по Алайскому району сообщил глава ведомства Камчыбек Ташиев.

По его словам, за 21 год работы «Кумтора» всего от компании получено $84 миллиона, а всего за два месяца — июнь-июль 2021-го доход от месторождения составил $90 миллионов.

«Вот где наши деньги. Богатство Кыргызстана воровали. Мы раскрыли их коррупционные схемы. На Кумторе добывалось 1,5-2 тонны золота в месяц. Потом его вывозили самолетами. Теперь ни один грамм золота не вывезен. У Кыргызстана появились деньги», — сказал Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ также добавил, что, помимо «Кумтора», коррупция выявлена и в других горнодобывающих компаниях. Однако он не назвал их.

Ранее Национальный статистический комитет сообщил, что экспорт золота с начала 2021-го сократился в 2,7 раза. Согласно отчету специалистов ведомства, объем экспортных поставок в январе — июле этого года составил $973,5 миллиона. Это на 16,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2020-го.

Отметим, что с введением внешнего управления «Кумтор Голд Компани» отказывает журналистам в предоставлении данных по объемам добычи руды, выручке и выплаченных налогах. Ранее такие отчеты СМИ публиковали ежемесячно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208370/
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