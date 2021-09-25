Камчыбек Ташиев стал почетным жителем Алайского района

Отделение ГКНБ по Алайскому району переехало в новое здание. В церемонии его открытия принял участие Камчыбек Ташиев. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Председатель ГКНБ напомнил сотрудникам о строгом выполнении служебных задач. Также отметил необходимость обращать особое внимание на противодействие коррупции, борьбу с организованной преступностью и на безопасность границ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на церемонии администрация района вручила Камчыбеку Ташиеву звание «Почетный житель Алайского района». Решение приняли еще в 2008 году, однако оно не было реализовано, уточняют в ГКНБ.