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Власть

Камчыбек Ташиев стал почетным жителем Алайского района

Отделение ГКНБ по Алайскому району переехало в новое здание. В церемонии его открытия принял участие Камчыбек Ташиев. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Председатель ГКНБ напомнил сотрудникам о строгом выполнении служебных задач. Также отметил необходимость обращать особое внимание на противодействие коррупции, борьбу с организованной преступностью и на безопасность границ», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что на церемонии администрация района вручила Камчыбеку Ташиеву звание «Почетный житель Алайского района». Решение приняли еще в 2008 году, однако оно не было реализовано, уточняют в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208360/
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