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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Нацстатком: Экспорт золота с начала 2021 года сократился в 2,7 раза

Экспорт золота с начала 2021-го сократился в 2,7 раза. Такие данные приводит Национальный статистический комитет Кыргызстана.

Согласно отчету специалистов ведомства, объем экспортных поставок в январе — июле этого года составил $973,5 миллиона. Это на 16,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2020-го.

Отмечается, что снижение экспортных поставок в январе — июле 2021-го по сравнению с соответствующим периодом год назад связано с уменьшением поставок золота в 2,7 раза, оборудования и механических устройств — на 26,7 процента, руды и концентратов драгоценных металлов — на 22,7 процента, фруктов и орехов — на 15,7 процента, пластмассы и изделий из нее — на 2,8 процента.

Ранее стало известно, что Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) временно исключила ОАО «Кыргызалтын» из списка надежных поставщиков (Good Delivery List) за несоблюдение требований Программы ответственного снабжения.

В июне LBMA заявляла, что изучает действия ОАО «Кыргызалтын» в связи с «вопросами, касающимися поставок, и возможностью мошенничества».

Исключение из списка ограничит доступ «Кыргызалтына» к основному рынку, так как крупные банки, доминирующие в торговле драгоценными металлами, обычно имеют дело только с металлом аффинажных заводов, включенных в список надежных поставщиков LBMA.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/207617/
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