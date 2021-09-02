Выборы-2021. Партии «Реформа» и «Ата Мекен» объединились

Партии «Реформа» и «Ата Мекен» пойдут на выборы в Жогорку Кенеш вместе. Информацию 24.kg подтвердили в секретариатах обеих политических организаций.

Уточняется, что социалисты уже подали уведомление в ЦИК об участии в гонке.

Фото 24.kg. Партии «Реформа» и «Ата Мекен» пойдут на выборы вместе

До 13 октября включительно политорганизации и кандидаты-одномандатники должны сдать необходимые для регистрации документы в Центризбирком.