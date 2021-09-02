15:14
USD 84.70
EUR 100.07
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Партии «Реформа» и «Ата Мекен» объединились

Партии «Реформа» и «Ата Мекен» пойдут на выборы в Жогорку Кенеш вместе. Информацию 24.kg подтвердили в секретариатах обеих политических организаций.

Уточняется, что социалисты уже подали уведомление в ЦИК об участии в гонке.

24.kg
Фото 24.kg. Партии «Реформа» и «Ата Мекен» пойдут на выборы вместе

До 13 октября включительно политорганизации и кандидаты-одномандатники должны сдать необходимые для регистрации документы в Центризбирком.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/205838/
просмотров: 401
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Количество партий, намеревающихся баллотироваться, увеличивается
Выборы-2021. Уже 16 партий сдали уведомления в ЦИК
Выборы-2021. 15 партий направили в ЦИК уведомления об участии в гонке
Выборы-2021. Текст бюллетеня ЦИК утвердит до 3 ноября
Выборы-2021. Еще две партии заявили о намерении участвовать в гонке
Выборы-2021. Число желающих баллотироваться в парламент увеличивается
Выборы-2021. Десять партий направили уведомления в ЦИК об участии в гонке
Выборы-2021. Как распределятся избиратели по округам: пояснение ЦИК
Выборы-2021. В ЦИК поступило уведомление от партии «Ата Мекен»
Выборы-2021. Определена дата внесения залога для партий и одномандатников
Популярные новости
Достойную жизнь, повышение пенсии. Что еще пообещал кыргызстанцам Садыр Жапаров Достойную жизнь, повышение пенсии. Что еще пообещал кыргызстанцам Садыр Жапаров
Без слова &laquo;грязь&raquo; не&nbsp;обошлось. Обращение Атамбаева ко&nbsp;Дню независимости Без слова «грязь» не обошлось. Обращение Атамбаева ко Дню независимости
Садыр Жапаров подписал Указ &laquo;О&nbsp;назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша&raquo; Садыр Жапаров подписал Указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша»
Стендап-комику Идраку Мирзализаде придется покинуть Россию навсегда. Решение МВД Стендап-комику Идраку Мирзализаде придется покинуть Россию навсегда. Решение МВД
Бизнес
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; и&nbsp;ОАО &laquo;Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; подружились банкоматами ОАО «Керемет Банк» и ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» подружились банкоматами
Сооснователь Kupuev Academy Аселия Купуева: Образование открыло мне мир Сооснователь Kupuev Academy Аселия Купуева: Образование открыло мне мир
Открыта регистрация на&nbsp;восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий Открыта регистрация на восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий
2 сентября, четверг
15:12
COVID-19. Делить классы в бишкекских школах не будут COVID-19. Делить классы в бишкекских школах не будут
15:01
Выборы-2021. Партии «Реформа» и «Ата Мекен» объединились
14:51
Депутат БГК недоволен чиновниками мэрии: занимаются популизмом
14:45
В Бишкеке мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней девочки
14:40
Правозащитники просят президента подписать Кодекс о детях