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Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Силовой захват Кумтора может повлечь за собой санкции — эксперт

Власти Кыргызстана могут столкнуться с серьезными проблемами из-за попытки взять под контроль золоторудное месторождение Кумтор. Об этом «Ленте.ру» заявил эксперт Московского центра Карнеги Темур Умаров.

По его мнению, выиграть международный арбитраж у канадских инвесторов правительству республики практически невозможно. Единственный способ национализировать Кумтор — «захватить силой и физически выгнать канадцев». Но это может повлечь за собой большие последствия в виде санкций, полагает эксперт.

Темур Умаров считает, что все это ударит по имиджу президента Садыра Жапарова, который обещал восстановить экономику страны за два года.

«Он находится в сложной ситуации. Не думаю, что ему удастся как-то укрепиться в популярности. Его популярность будет снижаться», — сказал он.

По мнению эксперта, в результате Садыр Жапаров в лучшем для него случае досидит свой срок до конца, а в худшем — будет свергнут, как и многие его предшественники на посту президента страны.

Напомним, Кумтор в очередной раз стал предметом спора между властями страны и канадским инвестором. Депутаты Жогорку Кенеша создали очередную госкомиссию, а Centerra вынуждена была обратиться в судебные инстанции.

Компания Centerra Gold Inc. объявила о начале арбитражного разбирательства против правительства Кыргызской Республики для защиты своих прав в соответствии с многолетними инвестиционными соглашениями. Компания пытается запретить правительству страны предпринимать дальнейшие шаги по исполнению недавно принятого закона или добиться исполнения недавно вынесенного решения о штрафах и налоговых претензиях к Kumtor Gold Company (КГК), каждое из которых нарушает инвестиционные договоры правительства в отношении месторождения Кумтор.

О возможных санкциях в отношении правительства КР также сообщало авторитетное издание Financial Times.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205370/
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