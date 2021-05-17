Financial Times: Ситуация с Centerra может привести к международным санкциям

Международная деловая газета Financial Times опубликовала статью в связи с последними событиями, разворачивающимися вокруг золоторудного месторождения Кумтор в Кыргызстане.

Как отметило издание, канадская компания Centerra Gold подала иск в арбитражный суд, пытаясь помешать Бишкеку предпринять дальнейшие шаги по национализации «Кумтора», рудника, производящего 510 тысяч унций золота в год.

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«С начала года руководство Кыргызской Республики действовало с поразительной быстротой, чтобы подорвать основы, на которых эксплуатируется рудник «Кумтор», и отказалось взаимодействовать с нами по любым вопросам, которые оно считает предметом спора», —цитирует Financial Times генерального исполнительного директора Centerra Gold Скотта Перри.

Решение Centerra инициировать международный арбитражный процесс принято в связи с тем, что сегодня парламент Кыргызстана должен назначить независимых внешних управляющих для контроля рудника «Кумтор» в течение трех месяцев. В минувшие выходные произвели обыск офисов Centerra в стране и изъяли документы.

В течение 10 дней мая Бишкек оштрафовал канадскую компанию на $3 миллиарда, предъявил иск о взыскании налогов на $170 миллионов и принял новый закон, который, по мнению издания, открывает государству путь к национализации «Кумтора» в результате демонстрации силы со стороны Садыра Жапарова, пришедшего к власти в прошлом году. Centerra оспаривает экологические и налоговые иски.

Данные шаги встревожили международные финансовые институты, работающие в Кыргызстане — единственной демократической стране в Центральной Азии, — а также правительства западных стран. The Financial Times

Производство золота является крупнейшим источником доходов бюджета в Кыргызстане, а «Кумтор» — крупнейшим источником валового внутреннего продукта.

На прошлой неделе Канада и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором предупредили правительство, что меры, «негативно влияющие на торговлю и прямые иностранные инвестиции, еще больше подорвут и без того хрупкое экономическое положение кыргызского народа».

Сильно пострадав от пандемии, Кыргызстан был одной из первых стран, которые обратились за чрезвычайным финансированием как во Всемирный банк, так и в МВФ.

«Кыргызстан находится в ужасной экономической ситуации и полностью зависит от внешней поддержки. Международный ответ будет жестким. Если финансирование прекратится, у Кыргызстана возникнут проблемы. Страна не может позволить себе потерять его», — отметил источник издания, работающий с правительством и ранее связанный с рудником «Кумтор».

По словам Акылбека Жапарова, депутата парламента, возглавляющего недавно сформированную Государственную комиссию по «Кумтору», и бывшего министра экономики и финансов, новая администрация рассматривает жесткий подход к Centerra как способ продемонстрировать, что она хочет, чтобы бизнес подчинялся верховенству закона.

«Пришло время жить по закону, — сказал он Financial Times, обвинив канадскую компанию в закулисных соглашениях с предыдущей администрацией президента. — Сговор высших должностных лиц очевиден, вплоть до президента и премьер-министров, которые дали разрешение этой компании на добычу золота на нашей земле, нарушая при этом наши законы».

Иностранные эксперты заявили, что действия в отношении Centerra — недальновидный способ правительства улучшить финансовое положение страны, и это может привести к международным санкциям.

«Взгляните на самого Жапарова, он человек с поставленной задачей. И его аппетит вырос. Он хотел национализации, а теперь хочет денег», — отметил источник издания, работающий в стране и знакомый с проектом.

Европейский банк реконструкции и развития, который работал с Кыргызстаном и другими странами Центральной Азии по ряду проектов, также выразил обеспокоенность в связи с возможным поглощением государством компании Kumtor Gold.