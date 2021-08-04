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Власть

Закон о фейках. Human Rights Watch призывает Садыра Жапарова наложить вето

Правозащитная организация Human Rights Watch призывает президента Кыргызстана наложить вето на согласованный вариант закона депутата Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаевой «О защите от ложной и недостоверной информации», принятый при повторном голосовании 29 июля.

В HRW отмечают, что закон разрешает правительству блокировать определенные типы информации без постановления суда в нарушение права на свободу выражения мнения.

«Новый закон о ложной информации представляет собой серьезную угрозу свободе выражения мнений и свободе СМИ в Кыргызстане и серьезно подорвет репутацию страны в области прав человека. Это открывает путь к государственной цензуре и противоречит национальным и международным обязательствам Кыргызстана в области прав человека», — сказала исследователь по Центральной Азии Human Rights Watch Сийнат Султаналиева.

Правозащитники вновь выразили глубокую озабоченность тем, что парламент Кыргызстана неоднократно превышал свой мандат по принятию важных законов, нарушающих международные нормы в области прав человека.

В организации напомнили, что Кыргызстан является участником Международного пакта о гражданских и политических правах, который гарантирует право на неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений, ассоциации и мирных собраний. Правозащитники считают, что международные партнеры Кыргызстана, в частности Европейский союз и США, должны быстро, публично и в частном порядке сообщить Садыру Жапарову о своей обеспокоенности по поводу угрозы свободе слова и свободы СМИ.

«Президент Жапаров должен наложить вето на закон о ложной информации и сдержать свое предвыборное обещание противодействовать цензуре в стране», — сказала Сийнат Султаналиева.

Кыргызстан гордится относительной свободой СМИ и свободой слова, предоставляемой своему народу по сравнению с другими странами региона. Этот закон поставит Кыргызстан на путь отказа от этих свобод.

Сийнат Султаналиева

28 июля Жогорку Кенеш принял скандальный законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации», грубо нарушив регламент.

Напомним, 30 июня этот законопроект был отклонен, поскольку не набрал необходимого количества голосов за. Согласно регламенту парламента, вернуться к рассмотрению документа Жогорку Кенеш вправе только через шесть месяцев. Однако депутатский корпус грубо нарушил законодательство и внес вопрос в повестку дня спустя всего несколько дней.

97 нардепов поддержали документ. Против выступили только пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203146/
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