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Власть

Парламент принял скандальный законопроект Гульшат Асылбаевой

Жогорку Кенеш принял скандальный законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации», инициированный Гульшат Асылбаевой. Решение принято на сегодняшнем заседании.

Депутатам пришлось несколько раз провести голосование, так как каждый раз кто-то не успевал нажать кнопку.

В итоге за проголосовали 97 нардепов, против — 5.

Дастана Бекешева
Фото Дастана Бекешева. Итоги голосования

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный Закон «О манипулировании информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства не было.

Скандальный закон Сооронбай Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации».
Ссылка: https://24.kg/vlast/202464/
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