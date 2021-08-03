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Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Нас ждут разоблачения и большие скандалы. Марс Сариев о приезде Аскара Акаева

Появление бывшего президента страны Аскара Акаева в Бишкеке повлечет за собой разоблачения коррумпированной элиты и консолидацию здоровых сил, — заявил 24.kg политолог Марс Сариев, комментируя приезд одного из ключевых фигурантов резонансного уголовного дела по «Кумтору».

Эксперт считает, что прибытие бывшего главы государства, во-первых, укрепляет позиции действующего президента Садыра Жапарова, создает платформу для консолидации политической элиты Кыргызстана.

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«Во-вторых, отрезает ту часть олигархической коррумпированной элиты, которая обогатилась во время дикой приватизации и на «кумторских» сделках и, соответственно, предотвращает возможный социальный взрыв осенью, который будет моделироваться определенными политическими группами, имеющими большой финансовый ресурс», — сказал Марс Сариев.

По мнению собеседника, последующие разоблачения с помощью показаний Аскара Акаева нейтрализуют деструктивную часть олигархической элиты страны, в том числе связанную и патронируемую из-за рубежа.

Марс Сариев полагает, это приведет к консолидации политической элиты Кыргызстана, которая настроена позитивно и не имеет коррупционной составляющей.

Думаю, будут разоблачены одиозные, крупные политические фигуры. Без сенсаций и скандалов не обойтись. Но в конечном итоге это стабилизирует ситуацию в стране и ожидаемая после осенних парламентских выборов возможная дестабилизация таким образом сходит на нет.

Марс Сариев

Эксперт оценил приезд Аскара Акаева как положительное явление, продвижение вперед, толчок к возобновлению здорового нравственно-психологического климата.

«Все это вкупе даст толчок к тому, что в Кыргызстане начнут заниматься здоровой конкуренцией, здоровым бизнесом, а не коррупционными схемами. Это прагматически сильный ход. Сейчас нам стоит ожидать политических потрясений», — заключил он.

Ранее пресс-центр ГКНБ сообщил, что бывший глава государства Аскар Акаев, находящийся в розыске, доставлен в Бишкек.

Уточняется, что в рамках расследования дела по «Кумтору» межведомственной следственной группой Аскар Акаев был объявлен в розыск. Бывший президент наряду с другими высокопоставленными чиновниками был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.

Сам бывший президент заявил журналистам, что готов сотрудничать со следствием. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/202998/
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