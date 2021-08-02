Дело «Кумтора». Аскара Акаева доставили в ГКНБ

Бывший президент Аскар Акаев, находящийся в розыске, доставлен в Бишкек. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что в рамках расследования дела по «Кумтору» межведомственной следственной группой Аскар Акаев был объявлен в розыск. Бывший глава государства наряду с другими высокопоставленными чиновниками был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.

«Следствием была дана юридическая оценка действиям всех виновных лиц, причастных к коррупции при реализации проекта «Кумтор» в период президентства Аскара Акаева. Одновременно с этим ГКНБ в ходе следствия вел активную работу, направленную на восстановление исторической справедливости в части привлечения Акаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики», — сказали в ГКНБ.

Аскар Акаев находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению Кумтор.

О результатах проведенных следственных действий и принимаемых процессуальных решениях, в том числе в отношении Аскара Акаева, ГКНБ обещает дополнительно информировать общественность.