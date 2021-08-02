16:10
USD 84.76
EUR 100.89
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Аскара Акаева доставили в ГКНБ

Бывший президент Аскар Акаев, находящийся в розыске, доставлен в Бишкек. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что в рамках расследования дела по «Кумтору» межведомственной следственной группой Аскар Акаев был объявлен в розыск. Бывший глава государства наряду с другими высокопоставленными чиновниками был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.

«Следствием была дана юридическая оценка действиям всех виновных лиц, причастных к коррупции при реализации проекта «Кумтор» в период президентства Аскара Акаева. Одновременно с этим ГКНБ в ходе следствия вел активную работу, направленную на восстановление исторической справедливости в части привлечения Акаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики», — сказали в ГКНБ.

Аскар Акаев находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению Кумтор.

О результатах проведенных следственных действий и принимаемых процессуальных решениях, в том числе в отношении Аскара Акаева, ГКНБ обещает дополнительно информировать общественность.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202911/
просмотров: 3068
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». Аскар Акаев готов сотрудничать со следствием
Аскар Акаев прилетел в Бишкек
Аскар Акаев возвращается в Бишкек
«Кумтор» поможет техникой Джети-Огузскому району, пострадавшему от селя
У Нарымбаева двусторонняя пневмония, а за границу уехал лечиться Бабанов — юрист
Золотоизвлекательная фабрика рудника «Кумтор» запущена после планового ремонта
Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ
Дело «Кумтора». Торобая Зулпукарова оставили под стражей
Дело «Кумтора». Около здания суда митингуют сторонники Асылбека Жээнбекова
Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова госпитализировали в частную клинику
Популярные новости
Узбекистанцы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову: Ваши пограничники позорят Кыргызстан Узбекистанцы обратились к Садыру Жапарову: Ваши пограничники позорят Кыргызстан
Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий
ЧС&nbsp;в&nbsp;экономике. Кыргызстанцев призвали подготовиться к&nbsp;пессимистичному сценарию ЧС в экономике. Кыргызстанцев призвали подготовиться к пессимистичному сценарию
Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева
Бизнес
Beeline дарит подарки и&nbsp;приятные бонусы в&nbsp;честь дня рождения! Beeline дарит подарки и приятные бонусы в честь дня рождения!
Нужен быстрый кредит без залога? Тогда вам в&nbsp;&laquo;Керемет Банк&raquo;! Нужен быстрый кредит без залога? Тогда вам в «Керемет Банк»!
Трансплантация печени в&nbsp;Acıbadem Трансплантация печени в Acıbadem
Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со&nbsp;смартфона? Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со смартфона?
2 августа, понедельник
16:00
Талантливый слесарь Таалайбек Сарыбашев. Что известно о новом и. о. мэра Бишкека Талантливый слесарь Таалайбек Сарыбашев. Что известно о...
15:57
Таалайбек Сарыбашев назначен и. о. мэра Бишкека
15:53
Дело «Кумтора». Аскар Акаев готов сотрудничать со следствием
15:42
Олимпиада-2020. Борец из Кыргызстана Акжол Махмудов вышел в финал
15:34
Дело «Кумтора». Аскара Акаева доставили в ГКНБ