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Власть

С думой о народе. Садыр Жапаров опубликовал пост впервые за три месяца

Сегодня на официальной странице Садыра Жапарова в сети Facebook появился первый за три месяца пост.

Президент Кыргызстана написал, что «должен тратить свое время не на преследования, а на развитие и объединение всего кыргызского народа».

Сейчас под сообщением уже более 400 комментариев. Пользователи социальных сетей обращают внимание главы государства на имеющиеся сейчас проблемы, а также говорят о том, что он несет ответственность за безопасность в республике. Сам же Садыр Жапаров никак не комментирует свой пост. Возможно, это связано с последними решениями Жогорку Кенеша.

Напомним, что 28 июля депутаты проголосовали за скандальный законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации», который инициировала депутат Гульшат Асылбаева. Решение принято на заседании после встречи с президентом Садыром Жапаровым, которая состоялась накануне.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202786/
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С думой о народе. Садыр Жапаров опубликовал пост впервые за три месяца