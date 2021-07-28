После чая с президентом. Кто из депутатов поменял мнение по закону о фейках

Жогорку Кенеш принял скандальный законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации», который инициировала депутат Гульшат Асылбаева.

Решение принято сегодня на заседании после встречи с президентом Садыром Жапаровым, которая состоялась накануне.

95 нардепов поддержали документ. Против выступили только пять.

Напомним, 30 июня этот законопроект был отклонен, поскольку не набрал необходимого количества голосов за. Согласно регламенту парламента, вернуться к рассмотрению документа Жогорку Кенеш вправе только через шесть месяцев. Однако депутатский корпус грубо нарушил законодательство и внес вопрос в повестку дня сегодня, спустя всего несколько дней.

24.kg сравнило результаты голосования 30 июня и сегодня, выяснив, кто из нардепов изменил мнение после встречи с главой государства.

Сегодня против голосовали Дастан Бекешев, Рыскелди Момбеков, Жанар Акаев, Нурбек Тотонов и Абдывахап Нурбаев.

Фото Дастана Бекешева. Голосование депутатов от 28 июля

30 июня против проголосовали 38 парламентариев, за − 59, регистрацию прошли 97.

Против законопроекта тогда голосовали Шералы Абдылдаев, Мыктыбек Абдылдаев, Нургазы Айдаров, Жанар Акаев, Арсланбек Акбаров, Анвар Артыков, Бурул Аманова, Азамат Арапбаев, Экмат Байбакпаев, Дастан Бекешев, Аккулу Бердиев, Айгерим Бешимбаева, Кенжебек Бокоев, Мирлан Жеенчороев, Бакытбек Жетигенов, Тариел Жоробеков, Осконбай Жээнбаев, Каныбек Иманалиев, Ирина Карамушкина, Аида Касымалиева, Арзыбек Карыбеков, Байгазы Кенжебаев, Мээримбек Койчуманов, Чынгыз Макешов, Марлен Маматалиев, Абдимуктар Маматов, Айсулуу Мамашова, Рыскелди Момбеков, Нурбек Мурашев, Сайдулла Нышанов, Улугбек Садиков, Алтынбек Сулайманов, Бахадыр Сулейманов, Эмиль Токтошев, Аманкул Токтомамбетов, Дуйшон Торокулов, Рада Туманбаева, Наталья Никитенко.

В тот день отсутствовали Мухтарбек Айнакулов, Алиярбек Абжалиев, Торобай Зулпукаров, Асылбек Жээнбеков, Динара Исаева, Канат Керезбеков, Асель Кодуранова, Талант Мамытов, Сталбек Молдалиев, Жылдыз Мусабекова, Иса Омуркулов, Айбек Осмонов, Равшанбек Рысбаев, Бакыт Торобаев, Нурбек Тотонов, Осмон Турдумамбетов.

Сегодня отсутствовавшие 30 июня депутаты пришли и проголосовали за. Исключением стал Нурбек Тотонов, который проголосовал против.

Иса Омуркулов находится за границей на лечении. Торобай Зулпукаров, Асылбек Жээнбеков — в камере СИЗО ГКНБ. Мухтарбек Айнакулов отсутствовал по неизвестной причине.

Из проголосовавших 30 июня против сегодня на заседание не пришли Мыктыбек Абдылдаев, Бурул Аманова, Анвар Артыков, Мирлан Жеенчороев, Бакытбек Жетигенов, Ирина Карамушкина, Аида Касымалиева, Наталья Никитенко и Алтынбек Сулайманов.