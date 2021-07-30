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Власть

Улукбек Марипов проинспектировал состояние дорог

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов в рамках рабочей поездки в Таласскую область ознакомился с ходом реконструкции автодороги Бишкек — Ош и проверил состояние автотрассы Суусамыр — Талас — Тараз на перевале Отмок. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, сейчас на участке трассы Бишкек — Ош ведутся строительные работы. В том числе на отрезке с 132,5-го по 133-й километр произведено фрезерование старого дорожного полотна с укладкой первого слоя асфальтобетона.

Улукбек Марипов заметил, что необходимо ускорить ход дорожных работ. Министерству транспорта и коммуникаций поручено взять на контроль завершение дорожных работ качественно и в срок. Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий соответствующим государственным органам поручено обеспечить безопасность дорожного движения.

Отметим, что устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия на автодороге Бишкек — Ош с 132-го по 141-й километр проводится по статье «Капитальные вложения» и финансируется из бюджета.

Глава кабмина ознакомился также с состоянием автомобильной дороги Суусамыр — Талас — Тараз на перевале Отмок. Сейчас там необходим ремонт, в том числе ямочный. Учитывая стратегическую важность автодороги, Улукбек Марипов пообещал решить вопрос финансирования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202678/
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