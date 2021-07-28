В Кыргызстане хотят ввести монополию на алкоголь и сигареты

Кабинет министров хочет ввести в Кыргызстане государственную монополию на производство, оборот и реализацию алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, соответствующий законопроект вынесен сегодня на рассмотрение Жогорку Кенеша. При этом документ не проходил широкое общественное обсуждение.

«Это же нереально. Как раньше в Африке мечтали в космос полететь, так мы теперь мечтаем заняться всем этим сегодня и сейчас», — отметил Дастан Бекешев.

Напомним, что на этой неделе завершается внеочередная сессия Жогорку Кенеша. В повестку заседания палаты сегодня включены рекордные 32 вопроса. Кабинет министров пытается принять законопроекты, которые вызывают споры и вопросы и у депутатов, и у общества. В том числе речь идет об обязательной регистрации IMEI- кодов телефонов и возможности введения в республике режима чрезвычайной ситуации в экономике. Кроме того, ожидается, что сегодня или завтра депутаты примут новое избирательное законодательство.