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Власть

Что хотят, то и воротят. Чрезвычайную ситуацию в экономике лоббируют чиновники

Кабинет министров хочет уже на этой неделе сразу в трех чтениях принять законопроект о чрезвычайной ситуации в экономике. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, соответствующий законопроект накануне внесли на рассмотрение комитета по экономической и фискальной политике. Кабмин просит депутатов принять его сразу в трех чтениях. При этом ни депутаты, ни общественность документ не видели. Он не проходил процедуру общественного обсуждения. Не удалось его найти ни в разделе «Общественное обсуждение» на сайте кабинета министров, ни на портале «Коом талкуу».

«Режим ЧС в экономике позволит кабинету министров менять ставки налогов и налоговое администрирование и распределять бюджет практически без разрешения парламента. Кроме того, они могут менять порядок приватизации госимущества, порядок госзакупок, то есть порядок закупок и объявления тендеров. Очень много поправок ожидается и в другие законы в связи с принятием закона о режиме ЧС в экономике. Я откровенно скажу, что даже не успел прочитать этот законопроект. Принесли сегодня на комитет и сказали, что надо принять в трех чтениях», — рассказал Дастан Бекешев.

Известно, что глава Министерства экономики и финансов Акылбек Жапаров при необходимости предлагает вводить режим особого регулирования в экономике на срок до трех месяцев. В этот период, в частности, кабинет министров может без согласия Жогорку Кенеша до 10 процентов доходов и расходов распределять самостоятельно с последующим изменением в бюджете.

«Принятие этого законопроекта позволит кабинету министров быстро улучшать ситуацию в экономике, принимать превентивные меры, не дожидаясь недовольства людей и их выхода на митинги», — говорил Акылбек Жапаров на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

По итогам недолгого обсуждения депутаты профильного комитета поддержали единогласно концепцию законопроекта. При этом практически каждый сказал, что к нему есть много вопросов. Ожидается, что уже сегодня по итогам обсуждения на палате инициаторы внесут изменения и законопроект может быть принят во втором и третьем чтениях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202331/
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