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Экономика

Регистрация IMEI-кодов: борьба с контрабандой или тотальный контроль?

Кабинет министров вновь вернулся к идее ввести в Кыргызстане обязательную регистрацию IMEI-кодов телефонов. По замыслу чиновников, это поможет борьбе с контрабандой. Но есть и другой момент: такая регистрация позволяет отслеживать любое мобильное устройство.

Принять без обсуждения

На заседании Жогорку Кенеша 22 июля депутаты рассмотрели проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере электрической и почтовой связи (в законы о электрической и почтовой связи, о лицензионно-разрешительной системе). Как сообщил заместитель председателя кабинета министров — министр цифрового развития Дастан Догоев, законопроект разработан для урегулирования деятельности в области идентификации аутентичности международных уникальных идентификационных кодов действующих и ввозимых на территорию Кыргызстана устройств.

Система будет препятствовать нелегальному ввозу средств связи недобросовестными импортерами и существенно сократит долю ввозимой контрафактной продукции на рынке.

Дастан Догоев 

Документ нардепы приняли сразу в трех чтениях. При этом отметим, что широкого и детального обсуждения проекта не было. Если бы не отдельные депутаты, которые сообщают своим избирателям об особенностях принимаемых законов, то никто бы и не узнал об инициативе кабмина.

Законопроект предполагает введение лицензирования деятельности в области идентификации, аутентичности международного уникального идентификационного кода (IMEI-кода) действующих и ввозимых на территорию Кыргызстана устройств.

Снова на грабли

Идея регистрации IMEI-кодов не нова. В том или ином варианте ее обсуждают с 2013 года. Но механизмов реализации и средств для финансирования тогда не было.

Впервые идею начали открыто обсуждать ровно три года назад — в июле 2018-го.

Предлагалось, чтобы каждый раз при смене номера (SIM-карты мобильного оператора) собственник телефона платил государству 100 сомов за регистрацию, если ранее используемый телефон не был зарегистрирован или идентификатор телефона дублируется с другими телефонами в сети.

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Инициатива тогда вызвала резкую критику не только со стороны населения, но и самих сотовых операторов. А ведь они, казалось бы, должны радоваться. Теневой рынок мешает им ввозить легальные аппараты. Но даже для них требования властей оказались слишком туманными и непонятными.

Проект в итоге отозвали, чтобы через три года представить новый документ, который вызывает еще больше вопросов.

Кто будет платить

Вопросов к документу, который приняли депутаты Жогорку Кенеша, много. Сейчас законопроектом вводится пока только обязательство регистрировать IMEI-коды, и для этого создается специальная лицензия. Прописывается создание единой государственной информационной системы. В ней и будут представлены коды всех телефонов, которые есть в стране.

Кто будет платить за регистрацию кодов, в каких случаях и какую сумму, неизвестно.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что при введении в действие законопроекта сотовым компаниям понадобится дополнительное оборудование. А это расходы, которые в условиях экономического кризиса и продолжающейся пандемии коронавируса не особо нужны бизнесу. Непонятно, сколько будет стоить государственная информационная система и кто заплатит за нее.

К тому же на сегодня в пользовании у граждан уже находится огромное количество телефонов, IMEI-коды которых не соответствуют стандартам.

По неофициальным данным, до 90 процентов всех сотовых телефонов в республику ввезены «всерую».

В таких гаджетах IMEI-код может быть единым для сотен клонированных аппаратов, состоять из меньшего количества цифр вместо положенных 17. Как государство будет регистрировать эти телефоны?

Три года назад Госкомитет информационных технологий и связи предлагал на первоначальном этапе сделать привязку телефона к SIM-карте. Не исключено, что по такому же пути пойдут и в этот раз.

Проще говоря, свои проблемы государство вновь хочет переложить на бизнес и нищее население.

Даже если привязки не будет, открытым остается вопрос — кто будет платить за регистрацию IMEI-кодов уже находящихся в стране телефонов? Ответа на этот вопрос чиновники не дают. А потому пока их идея выглядит сырой и вызывает больше опасения, чем поддержки.

Забота о населении или контроль

IMEI-код — это уникальный номер каждого мобильного устройства. В кабинете министров хотят создать в республике единую базу таких кодов. Благодаря этому ожидаются увеличение налоговых поступлений, снижение уровня контрабанды гаджетов в страну, уменьшение количества краж имущества и повышение уровня их раскрываемости.

Сейчас государство фактически не контролирует ввоз устройств связи и их эксплуатацию.

В Министерстве цифрового развития подчеркивают, что это приводит к тому, что в республику ввозится много устройств плохого качества. Кроме того, часто такой товар импортируется в обход уплаты налогов. Но есть и еще один момент, который настораживает. В кабинете министров отмечают, что «наличие множества незарегистрированных устройств предоставляет широкие возможности для совершения более серьезных преступлений, влекущих тяжкие и особо тяжкие последствия — терроризм, массовые беспорядки».

«В таких условиях регистрация мобильных устройств связи, регистрация устройств связи, идентификация аутентичности международного уникального идентификационного кода действующих и ввозимых на территорию Кыргызстана устройств связи, дальнейшее их отслеживание и возможность удаленного блокирования становятся необходимыми мерами для сокращения роста преступности», — говорится в анализе регулятивного воздействия к законопроекту.

Так о чем на самом деле печется власть: о безопасности своего населения или о возможности ввести тотальный контроль и при необходимости лишать связи неугодных?

Ведь в законе четко указано, что право регистрировать IMEI-коды дадут частникам, но конечным держателем всей собираемой информации о зарегистрированных устройствах предлагается определить Государственное агентство связи при Министерстве цифрового развития.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202196/
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