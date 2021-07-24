Фото дня. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев отдыхают у реки

В соцсетях опубликовали фотографии президента Садыра Жапарова и председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Они в спортивных костюмах отдыхают у реки.
Снимки разместил в Facebook Откурбек Рахманов, приближенный Камчыбека Ташиева. Он не уточнил, где и когда сделаны фотографии.
Очевидно, снимки опубликованы на фоне участившихся обсуждений о том, что отношения между ближайшими соратниками — Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым в последнее время ухудшились.
Накануне и бывший министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев заявил, что Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров не смогли поделить власть между собой.
«Если Жапаров выступает с одной позицией, то Ташиев дает пресс-конференции, как будто берет на себя полномочия президента, иногда высказывая свое мнение против позиции Жапарова», — отметил Тилек Токтогазиев.
Бывший чиновник считает, что кто-то из двоих должен уйти из политики.
24.kg провело опрос среди читателей, кто из двоих должен уйти из политики. Большинство считает, что пост должен покинуть Камчыбек Ташиев.