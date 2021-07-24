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Власть

Большинство читателей 24.kg считает, что Камчыбек Ташиев должен уйти из политики

Большинство из опрошенных читателей 24.kg считает, что Камчыбеку Ташиеву следует уйти из большой политики. Таковы результаты проведенного опроса.

Бывший министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев, напомним, ранее заявил, что Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров не смогли поделить власть между собой. Он обратил внимание на то, что нынешний глава ГКНБ проводит пресс-конференции так, словно берет на себя функции главы государства, и порой высказывается против позиции президента. Токтогазиев считает, что кто-то из двоих должен уйти из политики.

Как показали результаты опроса, большинство читателей считает, что покинуть политику должен друг президента. За этот вариант ответа проголосовали 48 процентов опрошенных, или 3 тысячи 974 человека. 47 процентов (3 тысячи 558 читателей) отдали свой голос за то, чтобы ушли оба политика. При этом лишь 7 процентов (583 читателя) посчитали, что уйти из политики должен Садыр Жапаров.

Пользователи социальных сетей шутят, что против главы ГКНБ голосовали олигархи, бизнесмены, депутаты и бывшие чиновники, которые боятся стать фигурантами уголовных дел по статье «Незаконное обогащение» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202038/
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