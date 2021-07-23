Жапаров и Ташиев не могут поделить власть. Экс-чиновник о текущем моменте

Бывший министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев решил высказаться о текущей ситуации в коридорах власти.

По его словам, Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров не смогли поделить власть между собой, и у тех, кто был в их окружении, кружилась голова. Соратники даже не понимали, кого слушать. Своим мнением экс-чиновник поделился в Facebook.

«Если Жапаров выступает с одной позицией, то Ташиев дает пресс-конференции, как будто берет на себя полномочия президента, иногда высказывая свое мнение против позиции Жапарова. Жапаров решил не выдвигать свою партию «Мекенчил», а Ташиев выдвинул свою партию «Ата Журт Кыргызстан», которая получила в местных кенешах большинство мест. Эта ситуация, конечно, не устраивала Жапарова и людей, которые были с ним. Для этого в новые законы вносятся нормы, которые акимы должны решать по назначению айыл окмоту и мэров», — отметил Тилек Токтогазиев.

По его словам, сильная местная власть — это наше относительно большое преимущество среди стран Центральной Азии.

«Политика президента, который говорит, что «я отвечу за всех», приведет страну к большой пропасти. Один из секретов эффективного управления — это правильное разделение работы, полномочий и ответственности», — написал бывший чиновник.

Он сравнил ситуацию с семьей, где, если отец не может взять на себя ответственность или делает все по методу случайных решений, вряд ли семья будет устойчивой. И считает, что кто-то из этих двоих должен уйти из политики.

Тилек Токтогазиев считает, что два друга завидуют друг другу и начинают разрушать систему местного самоуправления, которая существует уже много лет.

«Два друга, превратившись в двух гигантов, разделили между собой всю систему государственного управления Кыргызстана», — резюмировал он.