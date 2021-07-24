17:58
USD 84.26
EUR 99.21
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Утверждена Концепция о духовно-нравственном развитии. Президент подписал указ

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «Об утверждении Концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте по теме
О духовном и нравственном: смутное понимание чиновников об основах идеологии

Отмечается, что документ подписан в целях дальнейшего улучшения качества духовно-нравственного воспитания граждан, возрождения народных традиций, создания условий для становления и развития духовно богатой и нравственной личности и в соответствии со статьями 66 и 71 Конституции Кыргызской Республики.

Своим указом президент утвердил Концепцию о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности на 2021–2026 годы согласно приложению. Глава государства также поручил кабинету министров в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации концепции, принять необходимые меры по финансовому обеспечению его исполнения, а также обеспечить во взаимодействии со СМИ и институтами гражданского общества широкое информирование граждан, общественных и иных организаций и учреждений физической культуры и спорта об основных положениях концепции и ходе ее реализации.

Напомним, Концепция духовно-нравственного развития и физического воспитания личности была вынесена на общественное обсуждение в мае. Авторы документа выделили девять базовых принципов.

В документе указывалось, что духовно-нравственное воспитание основывается «на исконно народных ценностях, национально-культурных достояниях, богатом жизненном опыте народа и общечеловеческих ценностях».
Ссылка: https://24.kg/vlast/202035/
просмотров: 428
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения
Кто должен покинуть большую политику — Садыр Жапаров или Камчыбек Ташиев? Опрос
Грозит увольнениями. Глава МВД Улан Ниязбеков жестко раскритиковал работу ГУОБДД
Рейды по выявлению нетрезвых водителей поручил усилить президент: много аварий
Бери пример! Садыр Жапаров пошел в торговый центр и привился Sinopharm
Жапаров и Ташиев не могут поделить власть. Экс-чиновник о текущем моменте
Стало известно, кто сфотографировался с Садыром Жапаровым на пляже. Это спонсор
Садыр Жапаров поручил усилить комплекс мер по предупреждению стихийных бедствий
Кош келиниздер! Садыр Жапаров зовет всех отдыхать на Иссык-Куле
Садыр Жапаров тоже поздравил Ангелу Меркель с днем рождения
Популярные новости
Кто должен покинуть большую политику&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров или Камчыбек Ташиев? Опрос Кто должен покинуть большую политику — Садыр Жапаров или Камчыбек Ташиев? Опрос
Жапаров и&nbsp;Ташиев не&nbsp;могут поделить власть. Экс-чиновник о&nbsp;текущем моменте Жапаров и Ташиев не могут поделить власть. Экс-чиновник о текущем моменте
Пели оды Садыру Жапарову. Дастан Бекешев о&nbsp;встрече депутатов с&nbsp;президентом Пели оды Садыру Жапарову. Дастан Бекешев о встрече депутатов с президентом
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение
Бизнес
Вакцинируйся от&nbsp;COVID-19 и&nbsp;получи 10&nbsp;гигабайт в&nbsp;подарок в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Вакцинируйся от COVID-19 и получи 10 гигабайт в подарок в приложении «Мой О!»
Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Темная тема в&nbsp;мобильном приложении MegaPay Вы просили — мы сделали! Темная тема в мобильном приложении MegaPay
Aviasales.kg превращает клики в&nbsp;деньги на&nbsp;благотворительность Aviasales.kg превращает клики в деньги на благотворительность
Как подключить и&nbsp;управлять счетом Saima в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Как подключить и управлять счетом Saima в приложении «Мой О!»
24 июля, суббота
17:48
Справку о семейном статусе теперь можно получить в любом ЦОНе страны Справку о семейном статусе теперь можно получить в любо...
17:43
Представители Кыргызстана и Таджикистана обсудили инцидент на границе
17:15
Бакытбек Жумагулов: Что хорошо для партийных боссов, то плохо для страны
17:04
Утверждена Концепция о духовно-нравственном развитии. Президент подписал указ
16:46
Финансовая пирамида. В Бишкеке задержан еще один представитель компании FINIKO