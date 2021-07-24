Утверждена Концепция о духовно-нравственном развитии. Президент подписал указ

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «Об утверждении Концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Отмечается, что документ подписан в целях дальнейшего улучшения качества духовно-нравственного воспитания граждан, возрождения народных традиций, создания условий для становления и развития духовно богатой и нравственной личности и в соответствии со статьями 66 и 71 Конституции Кыргызской Республики.

Своим указом президент утвердил Концепцию о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности на 2021–2026 годы согласно приложению. Глава государства также поручил кабинету министров в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации концепции, принять необходимые меры по финансовому обеспечению его исполнения, а также обеспечить во взаимодействии со СМИ и институтами гражданского общества широкое информирование граждан, общественных и иных организаций и учреждений физической культуры и спорта об основных положениях концепции и ходе ее реализации.

Напомним, Концепция духовно-нравственного развития и физического воспитания личности была вынесена на общественное обсуждение в мае. Авторы документа выделили девять базовых принципов.

В документе указывалось, что духовно-нравственное воспитание основывается «на исконно народных ценностях, национально-культурных достояниях, богатом жизненном опыте народа и общечеловеческих ценностях».