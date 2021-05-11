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Власть

Концепция духовно-нравственного развития вынесена на общественное обсуждение

Концепция духовно-нравственного развития и физического воспитания личности вынесена на общественное обсуждение. Авторы документа выделили девять базовых принципов.

Уточняется, что в предложенном документе отмечается превосходство духовно-нравственных ценностей над материальными. Авторы также призывают сделать физическое воспитание и духовно-нравственное развитие обязательными.

В концепии указывается, что духовно-нравственное воспитание основывается «на исконно-народных ценностях, национально-культурных достояниях, богатом жизненном опыте народа и общечеловеческих ценностях».

Кроме того, при реализации концепции следует обратить внимание на идентичность граждан и укрепление государственности через национальное сознание, а также честь и достоинство, доблестное служение Родине и народу — одна из «сакральных ценностей».

Отмечены также приоритеты:

  • общественные и государственные интересы над индивидуальными;
  • справедливость в решениях и действиях должностных лиц госорганов и местного самоуправления;
  • семья, достойное воспитание и качественное образование как основы духовно-нравственного развития и физического воспитания;
  • сострадание, милосердие, отзывчивость и справедливость — основы социальных отношений.

Отметим, положения о нравственности общества заложены в новой Конституции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193695/
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