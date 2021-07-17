Кыргызстан готов принять этнических кыргызов, бежавших из Афганистана

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела совещание по ситуации с этническими кыргызами Малого Афганского Памира, перешедшими афганско-таджикскую государственную границу и временно находящихся на территории Республики Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На совещании была заслушана информация Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения и социального развития, Министерства чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности.

«Министерство иностранных дел Кыргызской Республики ведет соответствующую работу с правительством Республики Таджикистан и Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев по дальнейшей эвакуации афганских кыргызов на территорию Кыргызской Республики. Кыргызская Республика готова их принять», — говорится в сообщении.

По итогам совещания госорганам поручено проработать комплекс мероприятий по возможной эвакуации, подготовке места переселения, созданию необходимой инфраструктуры, оказанию медицинской, социальной и правовой помощи этническим кыргызам.

Министерству иностранных дел также поручено проработать вопросы оказания им медицинской помощи по линии международной гуманитарной организации «Врачи без границ».

Напомним, ранее таджикские СМИ сообщили, что 13 июля на участке сельского джамоата Кизил-Работ Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области перешли границу 77 афганцев кыргызского происхождения, среди них 26 мужчин, 20 женщин и 31 ребенок. Они жители кишлака Андемин уезда Вахон провинции Бадахшан Афганистана.

Позже выяснилось, что реальное число беженцев в разы больше. Афганско-таджикскую границу перешли более 300 этнических кыргызов. В Жогорку Кенеше отметили, что беженцев из Афганистана необходимо переправить в Кыргызстан.