Более трехсот. Сколько на самом деле кыргызов бежали от талибов в Таджикистан

Этнических кыргызов из Афганистана, укрывшихся от талибов в Таджикистане, больше, чем сообщалось ранее. Об этом 24.kg сообщил представитель памирских кыргызов Турганбай Абдулвахид уулу.

По его словам, афганско-таджикскую границу перешли около 300 памирцев.

«Ранее в информации было сказано, что в Таджикистан перешли 77 этнических кыргызов. Я связался с родственниками на Малом Памире. По их данным, уехали 300 человек. Они сейчас находятся в селах Чеч-Добо Мургабского района Таджикистана. Но с беженцами у меня нет связи», — сказал Турганбай Абдулвахид уулу.

Он уверен, что беженцы из Афганистана не будут против переселения в Кыргызстан. «Я думаю, они будут рады, если наши власти заберут их из Таджикистана», — сказал он.

По некоторым данным, на Малом Памире проживали 1,5 тысячи этнических кыргызов.

Напомним, накануне таджикские СМИ сообщили, что 13 июля на участке сельского джамоата Кизил-Работ Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области перешли границу 77 афганцев кыргызского происхождения, среди них 26 мужчин, 20 женщин и 31 ребенок. Они жители кишлака Андемин уезда Вахон провинции Бадахшан Афганистана.