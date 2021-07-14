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Общество

Группа этнических кыргызов из Афганистана укрылась от талибов в Таджикистане

Группа этнических кыргызов из-за угрозы, исходящей от талибов, с целью сохранения жизни бежала из Афганистана на таджикскую территорию. Они также привели с собой домашний скот. Об этом со ссылкой на пресс-службу Пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщает Asia-Plus.

Отмечается, что 13 июля днем на участке сельского джамоата Кизил-Работ Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области перешли границу 77 афганцев кыргызского происхождения, среди них 26 мужчин, 20 женщин и 31 ребенок. Они жители кишлака Андемин уезда Вахон провинции Бадахшан Афганистана.

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Кыргызы также привели с собой домашний скот (1 тысячу голов мелкого рогатого скота, 300 яков, 3 верблюда и 30 лошадей).

«Таджикские пограничники, руководствуясь принципом гуманизма, разрешили вынужденным афганским беженцам перейти территорию Таджикистана», — отметили в ГКНБ.

Беженцев разместили на территориях участков Андемин и Чештеба сельского джамоата Кизил-Работ Мургабского района ГБАО.

Напомним, США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. В частности, ранее американские военнослужащие оставили авиабазу «Баграм». Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201127/
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