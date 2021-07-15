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Власть

Этнических кыргызов-беженцев из Афганистана необходимо переправить в Кыргызстан

Этнических кыргызов-беженцев из Афганистана необходимо переправить в Кыргызстан. С таким предложением на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Бейшеналы Нурдинов.

По его словам, МИД КР должен провести переговоры с Таджикистаном и забрать этнических кыргызов, которые накануне перешли афганско-таджикскую границу.

«Наши соотечественники, убегая от талибов, перешли на территорию Таджикистана. Нам надо их забрать в Кыргызстан», — сказал нардеп.

Напомним, 13 июля на участке сельского джамоата Кизил-Работ Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области перешли границу 77 афганцев кыргызского происхождения, среди них 26 мужчин, 20 женщин и 31 ребенок. Все они жители кишлака Андемин уезда Вахон провинции Бадахшан Афганистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201225/
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