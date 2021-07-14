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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Аннулировать итоги выборов в Бишкеке для трех партий требуют в «Ынтымаке»

В Бишкекскую ТИК поступили жалобы от партий «Ынтымак» и «Социал-демократы Кыргызстана». Об этом 24.kg сообщил ее глава Айбек Стамов.

По его словам, «Ынтымак» требует аннулировать итоги голосования по партиям «Эмгек» и «Онугуу-Прогресс», а социал-демократы — по «Эмгеку», «Онугуу-Прогрессу» и «Ишениму». 

Айбек Стамов отметил, что заявления будут рассмотрены до оглашения результатов выборов. Они должны быть подведены до 24 июля. 

Ранее сообщалось, что в Оше политорганизации «Улуу-Журт», «Бутун Кыргызстан», «Келечек-Будущее», «Нур», которые не смогли преодолеть избирательный порог, и партия «Ынтымак», отказавшаяся от участия накануне дня голосования, требуют в целом отменить итоги выборов.

11 июля в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке — прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201107/
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