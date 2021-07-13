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Власть

Кабмин опять предлагает продать MegaCom. ГКНБ и Камчыбек Ташиев против

В кабинете министров готовят приватизацию госпредприятий и вновь подняли тему ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.

По его словам, кабмин инициирует продажу 100 процентов акций сотового оператора. Дастан Бекешев напомнил, что президент Садыр Жапаров, будучи нардепом, призывал не продавать эту компанию.

«После октябрьских событий, где-то 7 октября 2020 года, я решил заехать в MegaCom. Как обычно, его «пилили», и я в этом не ошибся. В кабинете директора сидел парень, назначенный координатором. Что он координировал, что должен был делать этот парень и сам не знал. Поэтому MegaCom надо продать. Его используют как кузницу кадров для бездельников-знакомых и родственников чиновников. Теперь кабинет министров вносит продажу», — сказал Дастан Бекешев.

По его данным, против продажи MegaCom выступает ГКНБ. Депутат считает, что в будущем это опять превратится «в какие-нибудь уголовные дела, пытки, кто, как, где голосовал, у нас же всегда всех во всем подозревают».

«Если ты против — иди к президенту и скажи, наши позиции не сходятся. У тебя слишком либеральная экономическая часть, а у меня консервативная», — считает он.

Дастан Бекешев добавил, что поддерживает идею продажи сотовой компании.

Будучи лидером парламентской фракции «Ата Журт» Садыр Жапаров на одном из заседаний Жогорку Кенеша в 2013 году призвал коллег отклонить предложение правительства по продаже 49 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком» (MegaCom).
Ссылка: https://24.kg/vlast/200950/
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