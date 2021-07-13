Типичный портрет нового состава Бишкекского городского кенеша

По итогам повторных выборов в Бишкекский городской кенеш проходят шесть партий. Только ждать от них кардинального обновления не стоит. Ведь в БГК все равно попадают действующие депутаты, а молодежи и женщин будет совсем немного.

Дата-отдел 24.kg изучил списки потенциальных парламентариев и составил портрет типичного депутата Бишкекского городского кенеша.

За основу мы взяли списки, с которыми сами партии шли на выборы. Но к моменту получения мандатов картина может измениться. Ведь партии, скорее всего, применят мягкий рейтинг и мандаты получат те, кто больше всего помог политорганизации на пути к победе.

Четверть депутатов остаются

В БГК, по предварительным данным, проходит 12 действующих кандидатов в БГК. Интересно, что все они сменили партии. Хотя в выборах принимала участие «Онугуу-Прогресс», чьи представители сегодня есть в горкенеше, ни одного действующего депутата в ее списке нет.

Больше всего депутатов прошли с «Ата Журт Кыргызстаном» и «Ынтымаком» — по четыре человека.

Кстати, последние и весной таким же составом шли с этой партией в кенеш. Но тогда только троим удалось войти в число потенциальных депутатов.

У «Ишенима» три депутата, и все они из фракции «Онугуу-Прогресс». «Эмгек» обзавелся двумя кочевниками из «Республики — Ата Журт».

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Из депутатов, которые, скорее всего, остаются в составе БГК, пятеро участвовали как на выборах в горкенеш в апреле, так пытались и осенью попасть в парламент. Они шли со скандальными партиями «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», а также с «Республикой». Последняя, к слову, участвовала в гонке весной, но после поражения отказалась от притязаний на мандаты.

В апреле среди победителей было на одного действующего депутата больше. Но и остаться в БГК хотел чуть ли не весь состав — 32 человека из 45. В июльских же выборах участвовали только 23 депутата Бишкекского горкенеша.

С корочками было 13 человек. А лидировала по их количеству партия «Эмгек» (пять человек).

Кенеш бизнесменов и частников

Отличительной особенностью выборов в Кыргызстане является большое число безработных кандидатов. Повторные выборы в БГК не были исключением — больше половины желающих получить мандат нигде не трудились.

Среди реальных депутатов таких людей будет гораздо меньше.

Только пятая часть депутатов в списках значатся как безработные — 9 человек. Весной их было больше — 22 процента, или 10 человек.

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Основная часть — треть будущих депутатов — это все-таки бизнесмены, генеральные директора или руководители частных компаний.

Политолог Игорь Шестаков ранее уже говорил о том, что в городские депутаты в Бишкеке рвутся представители бизнеса. И за счет мандатов они будут решать сугубо личные проблемы.

Женщин в политике не ждут

Так же, как и на весенних выборах, на голосовании в июле ставка на женщин не сработала. Партиям, чьи списки на выборах возглавляли дамы, не удалось преодолеть семипроцентный барьер.

Женщин в городском парламенте будет меньше трети — всего 29 процентов, или 13 человек.

К слову, столько же их было и в апреле. У двух из шести прошедших в БГК партий женщины составляют лишь пятую часть списка. И только у «Эмгека» их больше трети — 36 процентов.

Все для зрелых кандидатов

Типичному кандидату в БГК было 38 лет. Средний возраст возможных депутатов Бишкекского городского кенеша оказался немного выше — 39 лет.

При этом самому молодому депутату — 23 года. Это Арнас Тиллебаев из «Ишенима». В списке он значится как безработный. В рядах этой же партии и самый возрастной кандидат — Гульнара Сатыбалдиева. Ей 61 год. Она является генеральным директором ОсОО «Альфа Кок-Джар».

При этом самой молодежной партией будут социал-демократы. У них средний возраст возможных депутатов 32 года.





В БГК будут представители четырех этносов: кыргызы (84 процента, или 38 человек), уйгуры (4 человека), дунгане (два человека) и русские (один человек).

У социал-демократов фракция будет полностью моноэтничной.

Абсолютное большинство возможных будущих депутатов имеют дипломы о высшем образовании. Только у троих есть среднее или среднее специальное.

Анализ данных показывает, что типичный городской депутат отличается от кандидата. Он немного старше, у него есть основная работа.

Территориальная избирательная комиссия еще подводит итоги выборов. Некоторые партии уже потребовали аннулировать результаты для оппонентов. И в ЦИК не исключают, что такое возможно. А самим партиям предстоит не только определиться, кто действительно войдет в состав БГК, но и начать переговоры с другими объединениями о возможной кандидатуре мэра. Ведь именно им предстоит избрать нового столичного градоначальника.