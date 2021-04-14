Бишкекский горкенеш. Коллективный портрет в цифрах

По предварительным данным ЦИК, в Бишкекский городской кенеш проходят шесть политических партий. Победители пока не готовы озвучить имена тех, кто будет заседать в БГК в ближайшие четыре года. Они ждут официальных данных, и, видимо, после этого в штабах начнется битва за мандаты.

Дата-отдел 24.kg изучил списки возможных обладателей мандатов, чтобы получить портрет типичного депутата столичного кенеша.

Четверть БГК останется прежним

Наш анализ показывает, что больше четверти мест в БГК займут прежние депутаты. 13 из 32 баллотировавшихся вновь попадают в кенеш. При этом больше всего действующих в «Эмгеке» — пять человек из фракций «Мекеним Кыргызстан», «Республика — Ата Журт» и СДПК, в том числе нынешний спикер Жаныбек Абиров и его заместитель Русланбек Жакышов.

Еще три депутата теперь представляют «Ата Журт Кыргызстан». Они перекочевали из «Онугуу-Прогресса» и СДПК.

Среди депутатов двух партий — «Наш народ» и «Ак Бата» не будет ни одного бывшего депутата.

Каждый пятый из прошедших в новый созыв БГК участвовал в парламентских выборах в 2020 году. Шесть из них баллотировались от партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». Пять действующих депутатов, которые участвовали в осенней кампании, тоже успели сменить партии.

Бизнесмены и безработные

Больше, чем бывших депутатов, в Бишкекском городском кенеше окажется бизнесменов. Руководителей и владельцев частных компаний и предпринимателей 15 человек, или треть от всего состава кенеша.

Больше всего представителей частного сектора в НДПК — три человека.

В составе БГК будет всего два бюджетника — налоговик и сотрудник районного центра образования. Очень много числящихся в списках безработными — 10 человек, или 22 процента.

Ставка на женщин не сработала

Женщин в БГК будет 13. При условии, что их не подвинут в партийных списках. Вершить судьбу города по-прежнему будут в основном мужчины. Больше всего женщин в партиях «Ак Бата» и «Эмгек» — по три.

Читайте по теме Знакомые все лица. Две трети действующих депутатов БГК идут на выборы

В предварительном списке депутатов от партии «Наш народ» только одна женщина — волонтер София-Айдана Сатбалдиева.

Из партий, чьи списки на выборах возглавляли женщины, ни одной не удалось преодолеть семипроцентный барьер.

Молодежи почти не будет

Типичному кандидату в БГК было 38 лет. Средний возраст возможных депутатов Бишкекского городского кенеша составляет 40 лет. В четырех из шести прошедших партиях депутаты будут достаточно зрелыми. Только в «Нашем народе» средний возраст депутата 28 лет.

Самому младшему депутату, судя по спискам, всего 22 года. Это Камила Сагыналиева из «Эмгека», а самому старшему — Валентине Лисниченко из «Ата Журт Кыргызстана» — 65 лет.

В БГК национальный состав будет представлен в основном кыргызами — 38 депутатов из 45. Полностью моноэтничными будут составы партий «Ынтымак» и «Наш народ».

Анализ данных показывает, что типичный городской депутат отличается от кандидата. Он немного старше, у него есть основная работа.

Территориальная избирательная комиссия еще подводит окончательные итоги выборов. Партии тем временем не только решают, кто окажется в БГК, они начали торг с другими объединениями о возможной кандидатуре мэра. Ведь именно им предстоит избрать нового столичного градоначальника.