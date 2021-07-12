Кыргызстан закупит еще 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова.

По ее словам, сейчас этот вопрос прорабатывается. Жылдыз Бакашова отметила, что они могут поступить в страну до конца июля.

«Для выработки коллективного иммунитета необходимо вакцинировать до 70 процентов населения страны — это около 2,7 миллиона человек», — отметила она.

Жылдыз Бакашова напомнила, что накануне в Кыргызстан доставили 1,2 миллиона доз китайской вакцины компании Sinopharm. «В Кыргызстане 11 июля началась массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививать будут приоритетные группы: медики, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов, люди старше 65 лет и так далее. Но вакцину может получить любой желающий старше 18 лет», — отметила она.