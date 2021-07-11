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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстан доставили 1,2 миллиона доз вакцины

В Кыргызстан сегодня, 11 июля, доставили 1,2 миллиона доз китайской вакцины компании Sinopharm. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе кабмина.

Ранее сообщалось, что 1 миллион 100 тысяч доз закуплено за счет средств республиканского бюджета, 150 тысяч — предоставлено китайской стороной на безвозмездной основе.

Напомним, в мае 2021 года КНР выделила безвозмездно Кыргызстану вторую партию вакцины в 150 тысяч доз. Кыргызстан искал самолет для доставки препарата, вопрос был решен, заявляли в ведомстве и обещали поставить вакцину до 20 июня, а позже — 28 июня.

В КР необходимо провакцинировать 70 процентов населения, или 2 миллиона 187 тысяч 417 человек, в число которых входят приоритетные группы граждан — 1 миллион 312 тысяч 450.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200656/
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