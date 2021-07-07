Абсолютно абсурдной назвал версию о причастности властей Кыргызстана к похищению Орхана Инанды пресс-секретарь президента страны Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев.

По его словам, как только стало известно о пропаже гражданина Кыргызстана, президент поручил усилить оперативно-разыскные мероприятия, контроль за границами и подключить дополнительные силы к поискам Орхана Инанды.

«Более того, как выяснилось, ранее трижды предпринимались попытки похитить Орхана Инанды, последнюю из которых пресекли сотрудники наших спецслужб. Они просили его быть осторожным, находиться в сопровождении телохранителей», — сказал он.

Эрбол Султанбаев отметил, что вопрос о похищении кыргызстанца поставлен перед турецкой стороной, а МИД КР вручил послу Турции ноту протеста.

Он добавил, что пока от турецкой стороны официального ответа не поступило.

По словам пресс-секретаря Садыра Жапарова, в устной форме турецкая сторона заявила о том, что Орхан Инанды не выходил из турецкого гражданства и является гражданином Турции.

Сегодня в Бишкеке проходит митинг сторонников главы «Сапата». Они требуют от властей страны вернуть похищенного турецкими спецслужбами Орхана Инанды. Акция в его поддержку продолжится завтра.