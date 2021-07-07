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Власть

Закон о финансовой отчетности НПО вступил в силу. Президент подписал документ

Президент Садыр Жапаров подписал закон о финансовой отчетности НПО. Он был принят 17 июня в третьем чтении и 26 июня поступил на подпись. 

Согласно поправкам, утвержденным парламентом, теперь некоммерческая организация (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющая деятельность за счет денежных и материальных средств, предоставленных на безвозмездной основе, ежегодно до 1 апреля размещает на сайте уполномоченного налогового органа сводную информацию за предыдущий год об источниках формирования денежных средств, а также информацию о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе.

Форма и порядок размещения информации определяются кабинетом министров.

Отмечается, что размеры и структура доходов, а также сведения об имуществе НКО, ее расходах не могут быть предметом коммерческой тайны.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200163/
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