Власти ответят за похищение Орхана Инанды. Депутат требует вернуть кыргызстанца

Депутат Жанар Акаев требует, чтобы похищенного и вывезенного в Турцию гражданина Кыргызстана Орхана Инанды вернули в страну. Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.

«Директор школ «Сапат», просветитель, гражданин Кыргызстана, который пропал и разыскивался больше месяца, сегодня, оказывается, в Турции. То, что турецкая специальная разведывательная служба свободно проникла в страну (Кыргызстан) и забрала нашего гражданина, скрутив ему руки и ноги, бросает тень на имидж государства», — заявил Жанар Акаев.

Это показатель отсутствия чести, это позор. По Конституции мы обязаны защитить своего гражданина. Жанар Акаев

«Власти допустили похищение нашего гражданина. Это, во-первых, халатность; во-вторых — преступление. Сегодняшняя власть должна быть привлечена к ответственности за это, как и бывший президент (Алмазбек Атамбаев), который сидит в тюрьме за освобождение кримавторитета Азиза Батукаева», — заявил депутат.

По его мнению, к ответственности также следует привлечь тех, кто обманывал граждан, заявляя, что ведутся поиски пропавшего Орхана Инанды. «Не может быть такого, чтобы наша власть не знала про этот инцидент», — считает Жанар Акаев.

«Сил наших правоохранителей хватает только на политиков, которые критикуют, и бизнесменов. А к тем, кто вторгается на нашу территорию и убивает мирных граждан, вы готовы идти с поклоном, прижав руку к груди. Сегодня президент Турции на весь свет хвалится тем, что доставил из Кыргызстана Орхана Инанды. Мы не должны быть настолько безграмотными и трусливыми», — заявил депутат.

Напомним, 30 июня в Кыргызстан прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Делегацию принимал президент Садыр Жапаров.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.