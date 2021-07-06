Местные выборы в разгар пандемии и отпусков. Кому выгоден такой расклад

11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке пройдут повторные выборы депутатов городских кенешей. Голосование не отменят вопреки логике и здравому смыслу. При этом эксперты отмечают, что такой расклад выгоден участникам гонки.

COVID-19 — не повод для отмены выборов

Экс-член ЦИК Атыр Абдрахматова уверена, что испытание COVID-19 либо заставит общество изменить свое отношение к жизни и политикам, либо страна обречена жить от «революции» к «революции». Ведь повторение прошлогоднего «черного июля» было предсказуемым. Международные эксперты в области здравоохранения предупреждали о большой вероятности новой волны заболеваемости летом.

«И если люди заняты заработком, то к властям вопросов много: игнорирование заболеваемости, низкий уровень вакцинации, нулевая работа по информированию граждан о преимуществах вакцинации и развеиванию мифов о ней. Расходование средств на выборы вместо закупки вакцины, их кулуарная отмена и организация повторных доказывают, что президент продолжает ошибки своих предшественников. Кто виноват? Команда, группы интересов вокруг него или он сам, пусть решит сам президент», — отмечает Атыр Абдрахматова.

Зачем президент назначил повторные выборы на июль, неясно. Их можно было организовать осенью, совместив с парламентскими и при этом соблюсти законы. Атыр Абдрахматова

Одна из причин сегодняшнего роста заболеваемости — несоблюдение людьми мер безопасности (ношение масок, дистанцирование). А ведь агитационная кампания, как и сами выборы, подразумевают большое число людей. Но глава Бишкекской территориальной комиссии Кайрат Маматов заявил 24.kg, что речи о переносе кампании не идет, поскольку агитация уже идет.

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Такой же позиции придерживаются в Оше и Токмаке. Чиновники вроде и не против отменить кампанию, но кивают на республиканский штаб. Но он не стал принимать подобного решения. Уже очевидно, что повторное голосование состоится в точно установленный срок.

«Единого подхода, как проводить выборы в условиях пандемии, нет. Но что касается нас, то на городских выборах явка традиционно низкая, по сравнению с парламентскими или президентскими. Голосуют только те, кто прописан в том или ином городе, где баллотируются кандидаты. В Бишкеке и Оше, к примеру, на выборы местного значения приходят не более 30 процентов избирателей. Система подсчета же ведется от числа явившихся на участки», — подчеркнул Шерадил Бактыгулов.

Как преодолеть порог

Юристы ОФ «Общее дело» обратились к депутатам парламента с требованием снизить избирательный порог на местных выборах. Они считают, что оптимальный вариант — 3 процента по аналогии с выборами депутатов Жогорку Кенеша.

Эксперты также рекомендуют пересмотреть требование о количестве общественных наблюдателей, одновременно находящихся на избирательном участке, наделить общественных наблюдателей полномочиями обжаловать решения и действия избирательных комиссий, в том числе решения об установлении итогов голосования и об определении результатов выборов.

Напомним, на местных выборах установлен избирательный порог 7 процентов.

Политолог Шерадил Бактыгулов полагает, что семипроцентный барьер останется. Но число голосов для его преодоления сократится. Ведь люди просто не пойдут на участки голосовать. С ним согласна и экс-член ЦИК Атыр Абдрахматова. Она отмечает, что теперь уже 2021 год останется в истории годом ежесезонных выборов.

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Но при этом она отмечает, что вопросы подготовки не только к защите здоровья избирателей, но и обеспечения продовольственной безопасности страны остаются открытыми.

«Сейчас в срочном порядке ЦИК и кабинет министров должны публично озвучить конкретные меры, предпринятые для защиты безопасности здоровья наших избирателей в Бишкеке, Оше, Токмаке. Это должны быть отдельные помещения для голосования, СИЗ для членов избирательных комиссий, охват и возможности голосования ЛОВЗ и лиц, находящихся в больницах с ковидом в том числе», — отметила Атыр Абдрамахтова.

Доверия и поддержки не будет

Эксперты отмечают, что участники избирательного процесса неспроста молчат. Такая ситуация выгодна участникам гонки. Партийные боссы как раз и рассчитывают на низкую явку. Она поможет попасть в кенеши тем, кто «пролетел» с мандатом в апреле. Ведь преодолеть избирательный порог будет намного легче.

Чтобы получить мандаты, нужно будет набрать всего-то от 7 до 10 тысяч голосов по городу. Шерадил Бактыгулов

«Учитывая бардак избирательного процесса и низкую явку на апрельских местных выборах, упадок общественного доверия к выборам, увеличение количества заболевающих и смертности, период отпусков, мы можем прогнозировать явку избирателей ниже 30 процентов на повторных выборах 11 июля», — уверена Атыр Абдрахматова.

Экс-член ЦИК уверена, что при таком раскладе большая часть горожан не будет довольна избранной властью, не будет доверия и поддержки.

По мнению политолога Игоря Шестакова, в городские депутаты в Бишкеке и Оше рвутся представители торгового и строительного бизнеса, которые за счет мандатов решают сугубо личные проблемы.

«Меня не удивит, если явка 11 июля будет ниже плинтуса. Единственное, что может привести бишкекчан на участки, — это выборы мэра», — заключил Игорь Шестаков.