Повторные выборы. Провести нельзя отложить

Пандемия коронавируса вновь отвоевала позиции. В Кыргызстане число зараженных в сутки вновь перевалило за тысячу. Больше всего заболевших в Бишкеке. На втором месте Ош. По данным Министерства здравоохранения и социального развития, сложная эпидемиологическая ситуация и в городе Токмаке.

Местные чиновники в этих трех городах, где 11 июля пройдут повторные выборы в кенеши, готовятся.

В мэриях Бишкека, Оша и Токмака (в последнем от «Эмгека» баллотируется сам градоначальник Данияр Амангельдиев. — Прим.24.kg) кивают на республиканский штаб. Если поступит распоряжение выборы приостановить, то они подчинятся.

Хождение по мукам

В штабе и Минздравсоцразвития от выборов открещиваются, утверждая, — это не их прерогатива. За процесс ответственны ЦИК и ТИКи.

В первой отмечают: можем только рекомендовать, а последнее слово за президентом. В администрации Садыра Жапарова о возможном переносе дня голосования пока решение не принято.

Между тем ТИКи рекомендуют партиям проводить агитационные мероприятия в режиме онлайн.

Введен запрет на массовые акции. В штабах политорганизаций, участвующих в повторных выборах, в недоумении — как агитировать в интернете? Профессиональные политики знают: в соцсетях выборы не выигрывают и провести достойно пиар-кампанию без встреч вживую невозможно.

В ТИКах тут же сделали оговорку: предвыборные митинги разрешаются, но только на открытом воздухе. Совет как совет, но кто пойдет под изнуряющий июльский зной. Устраивать мероприятия за городом — удовольствие дорогое. Массовый вывоз людей ТИК может расценить как подкуп.

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Глава Бишкекской территориальной комиссии Кайрат Маматов заявил 24.kg, что речи о переносе кампании не идет, поскольку уже началась агитация. По его словам, в марте 2020 года, когда намечались выборы в пяти городах и 25 аймаках, кампанию отменили за две недели до дня голосования, поскольку тогда власти ввели режим ЧП. При его действии проводить выборы нельзя.

Кабинет министров между тем устанавливать ограничения не намерен и призывает граждан самих проявить ответственность. «Мы все помним, каким был «черный июль» 2020 года. Никто не хочет повторения этих печальных событий. От каждого из нас, от соблюдения нами простых санитарных норм зависит здоровье окружающих. Не подвергайте свою жизнь и жизнь родных опасности, избегайте мест массового скопления людей, ограничьте посещение тоев и других мероприятий с большим числом людей», — сказал глава кабмина Улукбек Марипов, обращаясь к кыргызстанцам.

О предстоящих 11 июля выборах чиновник даже не упомянул. Означает ли это, что власти не готовы к переносу даты?

Политолог Шерадил Бактыгулов полагает, что передвигать кампанию на неопределенный период не выгодно ни Старой площади, ни самим непосредственным участникам выборов. За счет низкой явки аутсайдеры апрельской гонки могут получить заветные мандаты. Семипроцентный барьер останется, но число голосов для его преодоления сократится. Это означает, что ряды недовольных итогами не пополнятся и требовать перевыборов будет просто некому.

«Единого подхода, как проводить выборы в условиях пандемии, нет. В 2020 году в 40 странах проходили выборы различных уровней. Кончено, нас не стоит сравнивать с другими государствами, там, где у граждан высокая социальная ответственность. Но что касается нас, то на городских выборах явка традиционно низкая, по сравнению с парламентскими или президентскими. Голосуют только те, кто прописан в том или ином городе, где баллотируются кандидаты. В Бишкеке и Оше, к примеру, на выборы местного значения приходят не более 30 процентов избирателей. Система подсчета же ведется от числа явившихся на участки», — подчеркнул Шерадил Бактыгулов.

Партийные лидеры как раз рассчитывают на маленькую явку. Чтобы получить мандаты, нужно будет набрать всего-то от семи до 10 тысяч голосов по городу. Шерадил Бактыгулов

В том, что 11 июля большинство жителей Бишкека, Оша и Токмака проигнорируют выборы, не сомневается никто. Дело даже не в третьей волне коронавируса, а в общей усталости и разочаровании от самого процесса и серых, блеклых, корыстных кандидатов.

А можно хлеба без зрелищ?

Некоторые политики все же призывают власти одуматься и перенести дату. Они считают, что проводить выборы в условиях стремительно растущего числа зараженных COVID-19 — политическое злоупотребление.

А кандидаты не расстаются с калькулятором. Эксперты считают, что отказываться от подкупа и админресурса многие не будут — ну не сформирована у нас культура проведения честных выборов. Значит, некоторым, стремящимся любой ценой попасть в местный кенеш, придется платить избирателю не только за голос, но и за то, чтобы он пришел 11 июля на участок. Как в таких условиях можно говорить о честной борьбе и свободном выборе?

«Еще весной и ВОЗ, и ученые исследователи заявляли об усилении эпидемии в летний период. В Кыргызстане режим ЧС никто не отменял. Сейчас ощущается усталость людей от всего происходящего, от количества «зрелищ» в отсутствии «хлеба», есть страх будущего, ожидание тяжелой осени и зимы, напряжение от информации по росту заболевших и умерших и отсутствию мест в больницах. По прогнозу министра экономики и финансов через один или два месяца ожидается полный коллапс, он прогнозирует закрытие границ и возможный острый дефицит продовольствия. Может, поэтому власть торопится провести выборы? В таких условиях власть, как и заявляла, должна взять ответственность за происходящее, представить хоть сколько-нибудь ясный и жизнеспособный план выхода из кризиса, перестать штамповать «зрелища», политические посадки и давление на добросовестных бизнесменов и не подвергать людей риску усиления эпидемии, призывая на местные выборы», — говорит депутат парламента Наталья Никитенко.

Вместо того чтобы забивать головы лечением аконитом, министр здравоохранения должен был представить прогноз и план действий. Выборы должны были бы пройти в более благоприятный период. Наталья Никитенко

Но в администрации президента, кабмине, ЦИК и республиканском штабе по-прежнему тишина. Вероятнее всего, выборы пройдут в срок.

Эксперты полагают, что если сейчас перенести дату, то кампания опять «зависнет». Да и партии осенью ждет другая большая игра — стартует гонка в Жогорку Кенеш.

По предварительным данным, голосование пройдет 31 октября, нужно беречь ресурсы и деньги. Подавляющее большинство политорганизаций, «засветившихся» в местной кампании по традиции попробуют силы и в республиканской.